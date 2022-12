antonella-clerici-all’attacco:-“meno-maestrina,-grazie”,-bacchettata nel backstage

La conduttrice Antonella Clerici sfodera un temperamento insospettabile dietro alle quinte: lo scambio di battute ha cambiato ogni cosa.

La mattatrice milanese è da molti anni un pilastro della pubblica emittente, e la sua presenza rassicurante e familiare intrattiene milioni di telespettatori.

Garbata, ironica e mai sopra le righe, Antonella Clerici regge dal 2020 le redini del format “È sempre mezzogiorno“, programma che mescola cucina ad attualità. La nota conduttrice si espone senza remore, e ha recentemente confessato il suo punto di vista sulla chirurgia estetica, ammettendo candidamente di farne un uso attento e bilanciato.

Ha infatti rivelato a “Il Messaggero”: “Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”. E, a proposito di chirurgia estetica e indole schietta, Antonella Clerici ha dimostrato di saper opportunatamente bacchettare anche le nuove leve, come la conduttrice Diletta Leotta…

Antonella Clerici affronta le paure di Diletta Leotta

La conduttrice di RAI 1 non teme il confronto con la nuova generazione di starlette televisive, e lo dimostra il suo assist del tutto inatteso nei confronti di una nervosa Diletta Leotta.

La giornalista sportiva, infatti, aveva debuttato a Sanremo nel 2020 come spalla del granitico Amadeus, concedendo al pubblico un lungo ed emozionante monologo. In tale occasione, Diletta aveva ravvisato alcune difficoltà tecniche legate all’inesperienza, ma Antonella Clerici le è giunta tempestivamente in soccorso.

La bombastica catanese ha infatti rivelato al settimanale “F”: “Antonella Clerici è una professionista molto generosa. Dietro le quinte di Sanremo mi ha insegnato a leggere un gobbo senza essere rigida. Anche lei viene dal calcio, sa che in Italia è sacro, come se parlassi della Bibbia. Da donna di esperienza infinita mi ha dato un consiglio importantissimo, con una dolcezza da madre: ‘Non pensare alle critiche, sii meno secchiona. Mettici più il cuore e andrà tutto bene’…“.

Il commosso ricordo della giornalista stride con le ultime critiche pervenute dal web. I social la accusano infatti di un esagerato turn-over di uomini nella sua vita privata, ma Diletta ha rimbalzato le accuse al mittente. Forse complici anche i consigli di Antonella Clerici, la cronista sportiva ha dichiarato: “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto: sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nella relazione che desidero. Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza. Anche sbagliando…“.

Ha infine concluso: “Pensavo che le cose sarebbero andate in una direzione e invece ne hanno presa un’altra. È la vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi!“.

