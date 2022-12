“nulla-di-buono!”:-manila-nazzaro-stronca-alfonso,-fuoco-e-fiamme-dopo-la-puntata-[video]

Manila Nazzaro scaglia arco e frecce contro gli autori del GF Vip: la scelta di Alfonso Signorini finisce in un processo mediatico.

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro è recentemente tornata in auge sui social dopo il picco di consensi al “GF Vip 6”.

La bella conduttrice ha un nutrito fandom in rete, i #lavapiatters. I fan hanno infatti trasformato in un pregio assoluto la propensione alla pulizia e all’ordine di Manila, sfruttata invece come pretesto per scherzi e frecciatine da parte degli ex compagni. In particolare, l’ex reginetta si è scontrata aspramente con Katia Ricciarelli, nonostante la precedente amicizia. La faida tra le due ha segnato profondamente la storia del “GF Vip 6”, nonché il vissuto personale di Manila.

Durante l’ultima puntata del reality Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso in Casa di Milena Miconi, grande amica di Manila. Al contempo, il conduttore ha nuovamente introdotto nello show anche la soprano Katia Ricciarelli durante una parentesi dedicata al matrimonio Cipriani-Rossi. La scelta di Alfonso Signorini ha indispettito Manila, che a Gabriele Parpiglia ha confessato in diretta le sue perplessità.

Manila Nazzaro lancia la controversa illazione: “C’è un cachet dietro!”

Manila Nazzaro ha partecipato, assieme al compagno Lorenzo Amoruso e ad altri ex Vipponi, al recente matrimonio di Francesca Cipriani.

Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli, al contrario, hanno disertato la cerimonia, adducendo entrambi il pretesto di impegni improvvisi. Il conduttore ha quindi ideato la pezza ideale per la diretta, invitando la coppia e la soprano per un cameo d’eccezione. La cantante, che avrebbe dovuto omaggiare gli sposi durante le nozze, si è invece esibita in prima serata, di fronte a milioni di italiani.

Manila Nazzaro ha prontamente stroncato l’iniziativa di Alfonso Signorini e del suo staff autoriale, spiegando in diretta a Gabriele Parpiglia: “Io ho trovato assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera. A cantare l’Ave Maria. Perché è semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet dietro, scusate, ma io non riesco a vedere nulla di buono. Era molto più giusto, più puro e più semplice condividere un momento così con una persona, a cui io voglio personalmente bene. Io e il mio compagno Lorenzo, ma anche Aldo Montano, che era con noi al tavolo, Gianmaria Antinolfi…”.

L’ex reginetta ha quindi concluso:”Può anche darsi che lei abbia avuto un impegno realmente, io adesso non ci credo… Mi da fastidio quando un personaggio, che ha fatto del male a me personalmente, ma anche ad altre persone, viene omaggiato in questa maniera. Lo trovo veramente anti-televisivo!“.

Arriverà la replica del noto mattatore, oppure sceglierà di glissare sulle polemiche di Manila?

