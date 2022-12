A partire dal 2023, in Nuova Zelanda sarà vietata la vendita di sigarette alle persone nate dopo il primo gennaio 2009. Lo stabilisce una legge approvata martedì dal Parlamento neozelandese, con l’obiettivo di impedire ai giovani di età pari o inferiore a 14 anni di acquistare sigarette, così da avere la prima generazione senza tabacco.

La ministra della salute Ayesha Verrall ne ha così commentato l’approvazione: “Migliaia di persone vivranno vite più lunghe e più sane e il sistema sanitario guadagnerà 5 miliardi di dollari non avendo bisogno di curare le malattie causate dal fumo, come numerosi tipi di cancro , infarti, ictus, amputazioni”.

L’intento è anche quello di ridurre il vizio del fumo tra i maori, che rappresentano circa il 20 per cento della popolazione, secondo le statistiche del governo. La norma sarà accompagnata da una diminuzione degli esercizi commerciali autorizzati a vendere tabacco, che passeranno da 6.000 a 600 in tutto il Paese.

In aggiunta, i prodotti in commercio vedranno una riduzione della quantità di nicotina e la vendita sarà autorizzata solo in negozi specializzati, non più nei supermercati e nei negozi d’angolo.

La Nuova Zelanda, che in passato aveva già dichiarato che il Paese sarebbe diventata “smoke free” entro il 2025, ha visto un costante calo dei fumatori, che sono passati dal 9,4% della popolazione dello scorso anno all’attuale 8%.

Tuttavia, come riporta il Guardian, l’aumento degli utenti giornalieri di svapo, è stato maggiore del calo dei fumatori giornalieri: l’8,3% degli adulti ora svapa quotidianamente, rispetto al 6,2% dell’anno scorso.

L’articolo La Nuova Zelanda vieta la vendita di sigarette ai nati dal 2009 proviene da The Map Report.