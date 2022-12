Il 7 dicembre, una falla nel Keystone, il lungo oleodotto che si estende per 3.460 chilometri attraverso il Canada e gli Stati Uniti, ha causato la fuoriuscita di 14mila barili di greggio, pari a circa 2,2 milioni di litri di petrolio. Secondo i media americani, si tratta dello sversamento peggiore verificatosi negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni. L’incidente ha avuto luogo nel nord-est del Kansas, vicino alla località di Washington, al confine con il Nebraska. Non è ancora chiaro quali siano state le cause dello sversamento, il terzo dall’apertura dell’oleodotto nel 2010.

We wanted to get a bird’s eye view of the Keystone Pipeline oil spill, so we used a drone: pic.twitter.com/Q2Nn7lfihp — Nebraska Public Media News (@NebPubMediaNews) December 10, 2022

L’azienda che gestisce il Keystone, la TC Energy, ha fatto sapere che la fuoriuscita è stata contenuta, evitando un disastro ecologico. Le operazioni di intervento sono state tempestive, riuscendo così a limitare la contaminazione a un piccolo corso d’acqua, il Mill Creek.

Mentre una squadra di investigatori federali lavora per fare luce sull’episodio, la TC Energy comunica di aver isolato il segmento da dove ha avuto origine la perdita e di aver immediatamente attivato le procedure di risposta alle emergenze, compreso il monitoraggio dell’aria 24 ore su 24.

Tuttavia, le operazioni sono complicate dal tipo di greggio trasportato dal Keystone, cioè il petrolio da sabbie bituminose. “Tutte le perdite di petrolio sono complesse, ma quelle da tar sands, in particolare, sono molto tossiche e molto difficili da ripulire”, ha spiegato Jane Kleeb, fondatrice del Bold Nebraska environmental and landowner rights, che combatte contro l’espansione dell’oleodotto.

Attualmente l’attività del Keystone è stata sospesa. Non è la prima volta: in passato un’altra perdita aveva portato a una chiusura di due settimane.

L’articolo Fuoriuscita di petrolio in Kansas: è la più grande degli ultimi 10 anni proviene da The Map Report.