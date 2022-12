a-recuperiamo-srl-e-regusto-il-premio-“best-performer-dell’economia-circolare-2022”

È andato a Recuperiamo Srl, la società Benefit che nel 2016 ha lanciato il marchio Regusto, il primo premio nella categoria PMI di Servizi per il concorso “Best Performer dell’Economia Circolare 2022” promosso da Confindustria. La premiazione è avvenuta ieri nella sede Unindustria di Roma, nell’ambito di Innovation Days 2022, il roadshow organizzato da Confindustria e Sole 24 Ore per coinvolgere le imprese sui temi dell’innovazione e della sostenibilità.

Nata con l’obiettivo di prevenire e ridurre lo spreco alimentare su larga scala. Regusto è la prima piattaforma per la gestione delle donazioni basata su un modello di sharing for charity innovativo che sfrutta la tecnologia blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione dei flussi di denaro e merci. Attraverso la piattaforma Regusto le aziende alimentari e non alimentari possono donare e vendere i propri prodotti, digitalizzando e tracciando tutti i flussi in maniera trasparente.

La tecnologia blockchain garantisce trasparenza a tutti i soggetti coinvolti, tracciando i prodotti e certificando gli impatti positivi generati grazie al mancato smaltimento del prodotto (per esempio, il numero pasti equivalenti distribuiti, CO2 risparmiata, acqua risparmiata, eccetera). Specifici algoritmi applicati a ogni transazione consentono inoltre di documentare e rendicontare i ritorni concreti per le imprese e per il territorio in chiave di benefici ambientali e sociali. Ad oggi il network di Regusto è composto da oltre 450 aziende e più di 500 enti non profit, tra cui Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare della Lombardia. Regusto annovera anche 10 profili di Comuni, tra cui Milano, Roma, Napoli, Perugia, Alessandria.

Dall’inizio dell’attività – si legge nella nota stampa – tramite Regusto sono stati transati 2.370.545 kg di prodotti alimentari e non alimentari e sono state risparmiate oltre 2 tonnellate di CO2 e 8 milioni di metri cubi di acqua grazie al mancato smaltimento del prodotto donato e ridistribuito. Il valore delle donazioni ammonta a 22 milioni e i costi risparmiati dalle aziende nello smaltimento delle eccedenze è di 1.185.273 euro.

Marco Raspati, Co-founder e Ceo di Regusto, mentre ritira il Premio

Regusto è anche partner strategico e cofondatore dell’iniziativa di solidarietà circolare Spesasospesa.org, nata durante l’emergenza Covid-19. In poco più di due anni dalla nascita del progetto di solidarietà sono stati gestiti e transati attraverso la piattaforma di Regusto oltre 1 milione di euro e distribuiti oltre 3.400.000 pasti equivalenti alle famiglie più fragili.

Alle aziende vincitrici vanno due premi messi a disposizione da Enel X ed Eni: il Circular Economy Report di Enel X, che permetterà di misurare in dettaglio il livello attuale di circolarità dell’azienda e proporrà una roadmap di soluzioni innovative per poterlo incrementare, con conseguenti risparmi in termini ambientali, energetici ed economici e la partecipazione al Circular Bootcamp di Eni, che raccoglierà i vincitori del concorso in tre giorni di formazione e confronto per mettere a fattor comune iniziative e idee di economia circolare.

Il concorso ha visto anche la premiazione di:

Legor Group Spa Group S.p.A. (categoria Grandi Imprese Manifatturiere);

Krill Design Milano S.r.l. (categoria PMI Manifatturiere):

IGD SIIQ S.p.A. (categoria Grandi Imprese di Servizi);

Nestlé Italiana S.p.A. S.p.A. (Premio speciale “Organizzazione e Competenze”);

Miras Energia S.r.l. (Premio speciale “Circular Energy”):

Federazione Carta e Grafica (categoria Associazioni Industriali di Settore);

Confindustria Bergamo (categoria Associazioni Industriali Territoriali) con Monica Meloncelli.

L’articolo A Recuperiamo Srl e Regusto il premio “Best Performer dell’Economia Circolare 2022” proviene da The Map Report.