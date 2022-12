nuovo-bonus-famiglie-in-arrivo,-ecco-come-ottenerlo

Finalmente è in arrivo il nuovo Bonus Famiglie per la gioia di milioni di italiani. Ma sapete di che cosa si tratta? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo e come ottenerlo.

Un nuovo aiuto alle famiglie sta per arrivare, dando così un pò di sollievo alle tasche di. milioni di italiani. Ma sapete di che cosa si tratta questa volta?

Gli ultimi mesi sono stati pieni non solo di proposte ma anche di nuove riforme che il Governo entrante ha messo in pratica. La premier Giorgia Meloni si è occupata di temi molto caldi tra cui il reddito di cittadinanza, il tetto al contante, la questione migranti e così via. C’è un tema, però, che sembra stare molto a cuore alla politica romana ed è quello della famiglia. L’esponente di Forza Italia ha spesso e volentieri avanzato delle proposte per venire in aiuto dei tanti nuclei familiari che in Italia fanno ormai molta fatica ad arrivare a fine mese. Tra i vari aiuti è stata avanzata una proposta che sarebbe un valido aiuto a moltissime famiglie presenti sul territorio nazionale. Sapete di che cosa si tratta?

Novità in arrivo

La proposta in questione è stata avanzata da una nota parlamentare di uno storico partito italiano. Si tratta di Michela Brambilla, esponente di Fratelli d’Italia che da sempre si è mostrata vicina alle tematiche sugli animali. La parlamentare ha avanzato la proposta di un bonus da elargire a coloro che sono in possesso di almeno un animale domestico. In particolare, si tratta di una cifra che parte dai 150 euro per ogni animale e che può estendersi fino ad un totale di 450 euro per un massimo di tre animali domestici. Il bonus è valido per cani, gatti e non solo. L’idea sarebbe un notevole aiuto per quelle famiglie che si prendono cura di un animale ma che, a causa della situazione economica attuale, fanno sempre più fatica a far quadrare i conti anche con i loro amici domestici. Ma come si può ottenere il bonus e chi può fare domanda?

Secondo quanto riportato da Leggo, l’iniziativa della Brambilla si estende a tutti o nuclei familiari. La condizione per ottenere il sussidio è quella relativa all’Isee di ogni famiglia. Questo, infatti, non deve superare il tetto di 15,000 euro annui, quindi per le fasce medie. Per quelle più basse invece il cui Isee non supera i 7,000 euro all’anno, il bonus potrebbe aumentare. Si parla, infatti, di un bonus con una cifra pari a 900 euro, per un totale di 3 animali.

La proposta della Brambilla rientra nella Legge di Bilancio di cui si sta occupando l’attuale Governo Meloni. Per richiedere il bonus bisogna rivolgersi all’Inps, che si occupa della procedura e che fornirà il sussidio una volta all’anno.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

