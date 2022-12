Il primo video caricato in assoluto su YouTube | Da guardare

Oggi YouTube è una delle piattaforme più utilizzate ormai da anni, ma vi siete mai chiesti qual è stato il primo video caricato? Da non credere.

Oggi chiunque è abituato a considerare YouTube come parte integrante della propria quotidianità. Tra tutorial, canzoni e quant’altro, i video sono moltissimi.

Quella di YouTube è senza ombra di dubbio una delle piattaforme più utilizzate in assoluto. Sul rinomato social è possibile trovar di tutto, dai video delle ricette fino ai tutorial di make-up, passando per i videogiochi, la musica e tanto altro ancora. Ormai sarebbe impensabile una vita senza YouTube che, oltre ad intrattenere, è in grado anche di informare e di fare cultura. Ad oggi i video caricati sulla piattaforma sono infiniti e si stima che gli utenti presenti sul social siano addirittura 2 miliardi, se non di più. Eppure vi siete mai chiesti com’è iniziato tutto?

Gli albori del social

Nata nel 2005 negli Stati Uniti, YouTube è una delle piattaforme più famose. Il sito si basa principalmente sulla condivisione di immagini, soprattutto video, che un utente può caricare in totale autonomia. Come ogni social che si rispetti, negli anni anche YouTube è stato regolamentato, introducendo delle linee guida da non violare che riguardano i contenuti pubblicati. L’obiettivo è la tutela degli utenti, che vedo in YouTube una delle principali fonti di svago. Non solo! Con il tempo la piattaforma è diventata un vero e proprio luogo di lavoro, dove sempre più persone hanno iniziato a caricare video interessanti riscuotendo parecchie visualizzazioni. In un batter d’occhio quello dello “youtuber” è diventato un mestiere a tutti gli effetti, con guadagni più che soddisfacenti. Ma facendo un passo indietro e tornando gli albori di questo social, che cosa avreste trovato se foste entrati su YouTube circa una ventina di anni fa?

È incredibile pensare come YouTube si sia evoluto nel corso degli anni. Dai semplici video amatoriali girati con una videocamera fino a quelli professionali montati con il sapiente utilizzo di programmi appositi, lo scarto negli anni è diventato sempre maggiore. Non stupirà quindi sapere che il primissimo filmato caricato sulla piattaforma ha una qualità davvero bassa e dei contenuti a dir poco anacronistici. Basti pensare al fatto che ad oggi su YouTube si trova di tutto, nei settori più disparati e dalle parti più remote del globo.

Il primissimo video sulla piattaforma è stato caricato proprio agli albori del social da uno dei fondatori. Si tratta di Jawed Karim, all’epoca giovanissimo, che ha dato vita ad una delle piattaforme più iconiche della storia. Karim ha deciso di filmarsi in una giornata allo zoo, caricando poi il video su YouTube.

Il filmato si intitola “Me at the zoo”, risale al 23 aprile 2005 ed è il primo video nella storia di YouTube.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

