“guarda-come-stai!”:-post-puntata-al-veleno-per-antonella-fiordelisi,-volano-stracci-dopo-il-confessionale-[video]

Antonella Fiordelisi scatena la rappresaglia dopo la puntata del “GF Vip”: di nuovo ai ferri corti con Edoardo Donnamaria.

La spadaccina salernitana ha trascorso l’intero prime time nell’ombra, a differenza delle puntate precedenti.

Dopo uno sfogo perentorio in confessionale, però, ha affrontato di petto il fidanzato Edoardo Donnamaria, reo di aver dispensato le sua attenzioni ad un’altra compagna di avventura.

Ma andiamo con ordine. Durante l’ultimo appuntamento in diretta, molte dinamiche hanno preso piede all’interno della Casa, come la pubblica ammenda di Attilio Romita, e l’eliminazione dal gioco di Charlie Gnocchi, poi rientrato grazie al biglietto di ritorno. Inoltre, Alfonso Signorini ha introdotto nello show anche Riccardo Fogli e Milena Miconi, annunciando poi l’ingresso della squalificata Ginevra Lamborghini.

I tafferugli e le sorprese in diretta hanno momentaneamente spostato il faro dell’attenzione dalla coppia dei #fiordelisi, almeno fino al momento delle nominations…

Antonella Fiordelisi gelosa di Oriana: scatta il confronto notturno col fidanzato

Interpellata da Alfonso Signorini, l’eloquente influencer ha snocciolato la sua contrarietà circa i recenti atteggiamenti di Edoardo Donnamaria nei confronti di Oriana Marzoli.

Il volto di “Forum” avrebbe infatti vezzeggiato la bionda latina, bollata da Antonella come una “gattamorta“, e la spadaccina ha quindi annunciato drastiche contromisure. Dopo una rapida valutazione, infatti, ha confessato al conduttore di aver pianificato una ripicca in piena regola.

Antonella Fiordelisi ha focalizzato la sua attenzione su Luca Onestini, da lei considerato il compagno di avventura più papabile, e in grado di scatenare la gelosia del fidanzato. Nonostante i propositi bellicosi, la spadaccina ha comunque affrontato Edoardo dopo le battute finali del programma. “Lei vuole per forza trovare il fidanzato qua“, ha esordito, in riferimento ad Oriana. “Lei vuole avvicinarsi ad un uomo, vuole fidanzarsi. Ti sto dicendo che è un atteggiamento che in generale non mi piace in una donna, che fa la gattamorta con tutti gli uomini qui dentro. Ho visto che lo sta facendo anche con te, e te le dai confidenza. Io non ti dico che mi da fastidio, perché non mi da fastidio…“.

Edoardo Donnamaria però l’ha sbugiardata: “No, guarda come stai… Guarda come sei, che mi fai le battute…“.

L’iniziale alleanza tra Oriana ed Antonella sembra essersi trasformata in una rivalità in piena regola, e rischia di minare anche il rapporto tra i due giovani fidanzati. Nella prossima puntata di sabato 17, potrebbero quindi svilupparsi colpi di scena del tutto inattesi…

