daniele-dal-moro-esce-allo-scoperto,-arriva-la-dichiarazione-shock:-“avevo-paura-che-mi-sparassero”-[video]

L’ex tronista Daniele Dal Moro si sbottona completamente dopo le liti furenti degli ultimi giorni: la confessione spiazza Nikita Pelizon.

Il volto di “Uomini e Donne” ha esordito in sordina nel reality di Canale 5.

Daniele Dal Moro, infatti, sta emergendo con forza solamente nelle ultime settimane, complici anche i suoi scontri epici con i compagni di avventura. Dopo un reciproco scambio di spiacevolezze con Oriana Marzoli, l’ex tronista ha indirizzato la sua furia anche su Patrizia Rossetti.

Rea di aver parlato alle spalle di Daniele e di Micol Incorvaia, la fulva conduttrice ha innescato un diverbio accesso con il gieffino, arrivando quasi alle mani. Alberto De Pisis ha quindi interferito nella rissa verbale, accusando Daniele di troppa aggressività nei confronti di una donna, peraltro attempata. I due sono giunti ai ferri corti, siglando la fine della precedente amicizia. Attualmente Daniele Dal Moro rischia l’eliminazione: è stato infatti candidato al televoto assieme al conduttore radiofonico Charlie Gnocchi. Nelle ultime ore, e in vista dell’imminente diretta, l’ex tronista ha raccontato all’amica Nikita Pelizon i retroscena sul suo temperamento fumantino. La confessione inaspettata ha commosso e scioccato sia la modella, che l’amico Edoardo Tavassi…

Daniele Dal Moro a cuore aperto con Nikita: risolto il mistero sul suo carattere roccioso

Il gieffino ha approfittato di una parentesi di intimità con Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi per vuotare il sacco, sfatando il mito che lo definisce chiuso e introverso.

L’ex tronista ha infatti rivelato: “Le persone sono quello che diventano, sono quello che gli capita nella vita. Il problema è che per me non è stato proprio così, perché io ho avuto un cambio radicale di personalità. Il ragazzino che io ero, quando vivevo queste situazioni, di quel ragazzino non esiste quasi più niente…“.

Vedendo il compagno in evidente difficoltà, Edoardo Tavassi l’ha confortato a suo modo, ascoltando poi le conclusioni di Daniele Dal Moro: “Esiste, sai quando? Con quei 4, 5 amici che ho.“. Nikita Pelizon l’ha quindi rincuorato: “Ma quindi esiste ancora…“. L’ex tronista ha replicato: “Sì… Ma ti spiego: io andavo fuori, Niki, e mi riempivano di botte. Tornavo a casa la sera, e avevo paura che mi sparassero. Ho dovuto cambiare la mia personalità, sennò mi facevo schiacciare da tutti.“.

“…Io Niki andavo fuori e mi riempivano di botte, tornavo a casa la sera c’avevo paura che me sparava, fo dovuto cambiare anche la personalità, sennò mi facevo schiacciare da tutti” Vi prego sono in lacrime per questo racconto di Daniele 💔#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/f7dYuEIFSY — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 11, 2022

Il pubblico sceglierà di graziarlo dall’imminente eliminazione?

