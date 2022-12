CAORLE. SPIAGGIA DI FALCONERA PLASTIC FREE, I VOLONTARI AL LAVORO

Avrà luogo a Caorle il prossimo Clean Up dell’Associazione Plastic Free. L’evento si terrà sabato 17 dicembre alle 14:30 ed avrà luogo lungo la spiaggia di Falconera.

Promossa dalla Consulta dei Giovani con il patrocinio del Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, è stata fissata per sabato 17 dicembre, con ritrovo alle ore 14:30 presso il Porto di Falconera, la prossima raccolta della plastica appoggiata dall’Associazione Plastic Free.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare sempre più verso il problema dell’abbandono di rifiuti, che vanno spesso ad inquinare i nostri mari e le nostre spiagge. L’idea è nata dalla neo costituita Consulta dei Giovani del Comune di Caorle ed ha trovato l’immediato entusiasmo della referente di Plastic Free Irene Zambusi, facente anch’essa parte della Consulta.

Al termine dell’evento ci sarà un momento conviviale tra i presenti e, particolare non da poco, sarà data la possibilità ad ogni singolo partecipante di ottenere un ingresso gratuito comprensivo di consumazione ad una serata a scelta tra quelle ancora disponibili dell’evento “Caorle Street winter edition” (esclusa la data del 31/12) che è in corso presso il PalaExpoMar. Questo omaggio verrà consegnato direttamente al termine della raccolta.

“Ci auguriamo di vedere moltissime persone, in particolare i giovani della nostra Città, all’iniziativa in programma sabato 17 dicembre. Il problema della plastica che finisce in natura impatta in maniera disastrosa sull’ambiente e sugli animali. Un segnale di reale attenzione al problema deve partire in primis da noi giovani” ha dichiarato il Presidente della Consulta dei Giovani di Caorle Gianmarco Montino.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione mediante il seguente link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3013/17-dic-caorle