Avete visto il figlio di Barbara D’Urso? Non è entrato nello spettacolo ma è una celebrità

Conduttrice di grande successo, Barbara D’Urso è anche una madre: dalla sua relazione con Mauro Berardi sono nati due figli. Avete mai visto Emanuele?

Se lei è conosciutissima, uno dei volti televisivi italiani più popolari, un suo stretto parente preferisce rimanere dall’altra parte dei riflettori ed è riuscito a costruirsi, autonomamente e senza legare il suo nome a quello della madre, una carriera di grande successo.

Quando non è impegnata in uno dei suoi programmi televisivi, la regina dei talk show ama trascorrere il suo tempo libero a casa e fare la mamma cercando di passare tutto il tempo possibile con i suoi amati figli.

Avete mai visto il figlio più piccolo di Barbara D’Urso? Conosciamolo

Stiamo parlando nientemeno che di Barbara D’Urso che, dalla sua relazione con il famoso produttore cinematografico Mauro Berardi, ha dato alla luce due figli, ovvero Giammauro ed Emanuele Berardi. Crescendo, i due figli della D’Urso hanno deciso di seguire strade differenti rispetto a quella intrapresa dalla madre: il più grande, Giammoauro, è diventato medico e ha alle spalle anche interventi in zone di guerra. Il secondogenito, Emanuele, di carattere riservato, non ha mai amato apparire sul piccolo schermo ma è comunque rimasto affascinato dal mondo del cinema e della televisione, al punto da decidere di diventare un regista, oltre che fotografo.

Emanuele Berardi, ecco cosa fa il figlio di Barbara D’Urso

Emanuele può dunque essere considerato un figlio d’arte in incognito dal momento che tutti i suoi successi li ha raggiunti senza la spinta di mamma Barbara. Classe ’88, ha 34 anni ed in pochi sanno che in passato è stato protagonista in televisione solo per un periodo di tempo molto breve; indimenticabile poi la sua partecipazione in veste di complice nello scherzo architettato contro l’apprensiva mamma e mandato in onda a Scherzi a Parte: le fece credere che la sua casa di Capalbio fosse stata distrutta da un fotografo durante un set fotografico, dopo che lui figlio l’aveva messa su un sito Arbnb.

La carriera e la vita privata del figlio di Barbara D’Urso

Dopo il divorzio dei genitori sia lui che Giammauro sono cresciuti con la madre, hanno studiato e avviato le loro rispettive carriere. Emanuele ha, tra le altre cose, visto le proprio fotografie pubblicate su riviste nazionali quali Grazia Vanity Fair. Ha poi viaggiato in Thailandia e in Palestina realizzando reportage e lo ricordiamo anche per aver esposto le sue foto all’Expo di Milano nel 2015 e per aver seguito i Todo nel loro tour americano, girando un documentario su questa band. Poco si sa sulla sua vita privata: il motivo è da ricercare nel fatto che non ami stare sotto i riflettori e, dunque, le sue relazioni non sono mai state ufficialmente confermate. Certo è che vive a Milano, anche se si trova spesso fuori casa per lavoro.

The post Avete visto il figlio di Barbara D’Urso? Non è entrato nello spettacolo ma è una celebrità appeared first on Ck12 Giornale.