“sono-discorsi-inaccettabili!”:-edoardo-donnamaria-sbrocca-completamente,-dopo-la-lite-scatta-il-confronto-[video]

Il giovane Edoardo Donnamaria perde le staffe dopo la pesante rissa verbale tra Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti.

Il volto di “Forum” spicca nel cast del “GF Vip 7” per aplomb controllato e per la predisposizione a mediare nella situazioni di tensione.

La sua burrascosa relazione con Antonella Fiordelisi, inoltre, la ha indotto a mantenere il distacco dagli eventi nell’acquario del reality, calibrando costantemente le sue reazioni nei periodi di stress.

Per tale ragione molti spettatori hanno trasecolato quando, durante un sfogo con l’amico Luca Salatino, Edoardo ha apertamente criticato il giornalista Attilio Romita. L’ex mezzobusto RAI avrebbe infatti assistito al litigio furente tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro. Tra i due sono volati stracci, e i due contendenti sono quasi arrivati alle mani. Secondo Edoardo, Attilio Romita avrebbe mostrato una clemenza eccessiva nei confronti dell’aggressività di Daniele, e lo ha accusato per giunta di discriminare il prossimo a seconda del ceto sociale.

Edoardo Donnamaria sbotta in diretta: “Discorsi fuori di testa!”

In presenza della fidanzata Antonella Fiordelisi e di Luca Salatino, Edoardo Donnamaria ha lanciato una filippica infuocata nei confronti del giornalista del “GF Vip”.

Il giovane concorrente ha infatti denunciato: “Il fatto che una persona è meritevole di rispetto in confronto ad un’altra, perché ha avuto successo nella vita ed è un imprenditore, per me non vali un ca**o! Per me non vali un ca**o! Quando dico ad Antonella che con te deve avere un occhio di riguardo perché hai 70 anni, sei un uomo e stavi dormendo, tu me lo appoggi questo ragionamento… E allora, però, usi due pesi e due misure, perché quando Daniele ha alzato la voce a Patrizia, non gli ha detto di non alzare la voce.”.

Edoardo Donnamaria ha aggiunto: “Se lui faceva così con mia madre, non so cosa poteva succedere! E sai cosa mi ha risposto lui? ‘Eh, ma tua madre l’ho vista, le darei solo del Lei, perché è una persona elegante, e invece Patrizia è una che ti alza la voce e ti manda a fanc*lo, ti predispone a trattarla così’… Cioè, guarda che sono discorsi fuori di testa! Sono discorsi inaccettabili!”.

@SBruganelli vorrei sapere la tua su questo ragionamento quale metodo insegneresti ai tuoi figli?Attilio-rispetto per chi ha un ceto sociale più alto del vostro,pur non avendo rispettato loro,e quindi classista o Edo-rispetta chi ti rispetta apprescindere dal ceto sociale.#GFvip https://t.co/pOLpKkDfvp — Shockatasugnu (@Lacry91901122) December 12, 2022

Manca solo una manciata di ore alla prossima diretta del programma: Edoardo replicherà nuovamente le sue accuse nel prime time?

