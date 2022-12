“ero-carico-duro”:-silvia-toffanin-nel-panico,-il-teatrino-in-studio-gela-la-conduttrice-[video]

Momenti di imbarazzo palpabile per Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo”: l’intervista prende una piega surreale.

La conduttrice veneta regge da anni le redini del talk-show di costume e attualità su Canale 5, catalizzando l’attenzione di milioni di spettatori.

Ogni fine settimana Silvia Toffanin ospita nel suo salottino di Mediaset numerose personalità del mondo delle spettacolo, esponendo puntualmente i retroscena delle loro vite a 5 stelle.

Nelle ultime ore, è toccato all’esuberante Francesca Cipriani e al neo-marito Alessandro Rossi. La giovane coppia ha raccontato alla conduttrice i dettagli sulle chiacchierate nozze, lasciandosi andare anche ad una gag in piena regola…

Silvia Toffanin intervista la coppia del momento: scivolone in diretta per Alessandro Rossi

Sabato 3 dicembre Francesca Cipriani ha finalmente convolato a nozze con l’amato fidanzato Alessandro Rossi.

La coppia ha scelto di celebrare l’atteso rito nella Capitale, luogo dove il verace emiliano ha effettuato la proposta di matrimonio all’ex gieffina. Francesca Cipriani ha voluto dissipare i rumors circa l’assenza alla cerimonia del loro mentore, Alfonso Signorini. L’esplosiva soubrette ha infatti dichiarato: “Hanno scritto che alcuni invitati hanno snobbato il matrimonio ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza. Alfonso Signorini che doveva essere testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato 10 giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post GF VIP e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso è venuto spontaneo chiedere a lui…“.

Francesca Cipriani ha finalmente coronato il suo sogno d’amore, come ammesso anche alla rivista “Chi”: “Quando la fede è entrata nel mio dito ho sentito una strana magia, ho avvertito il bello del matrimonio nel mio cuore…“. Il marito, Alessandro Rossi, ha invece sdrammatizzato in diretta: “Io ero carico duro, poi ho visto lei che dormiva…“. Silvia Toffanin e Francesca Cipriani hanno tentato di ridimensionare la bordata, bloccando sul nascere il racconto di Alessandro.

Il vivace neo-sposo tutto sommato ha un ricordo piuttosto particolare delle nozze. Alla rivista “Chi” ha infatti confessato: “Avevo dimenticato le scarpe, sono sceso a comprarle poco prima di arrivare in chiesa. Quando facevamo le foto ci siamo mossi e spostati ma c’erano i famosi sampietrini romani e le mie scarpe nuove. Avrò pestato e strappato il vestito di Francy una marea di volte e lei giù di urla ogni volta!“.

La coppia, al momento, sta già meditando di allargare la famiglia, e la soubrette ha infatti rivelato alla conduttrice: “La nostra bimba è lì sulla Luna che ci guarda e sta per scendere…“. Non possiamo che augurare ad entrambi la miglior sorte possibile.

