clamorosa-restaurazione-di-un’auto-devastata:-incredibili-immagini-di-un-porsche-prima-e-dopo

Clamoroso intervento di restauro per una Porsche 911 ridotta malissimo: le immagini del prima e del dopo vi lasceranno a bocca aperta.

Completamente restaurata, proprio come accade per i veicoli a misura d’uomo. Stiamo parlando di modellini di auto di lusso ma completamente rovinati dal tempo o dall’usura, ai

un appassionato utente riesce a donare nuova luce con un lavoro meticoloso e certosino dei cui risultati dà conto sui social.

E il risultato è a dir poco incredibile: i modelli di auto pressofusi sviluppano infatti con il tempo difetti visivi, crepe e ruggine lasciandole bisognose di riparazioni per tornare ad apparire al meglio.

Il clamoroso intervento di restauro di una Porsche pressofusa: prima e dopo

Del resto quello dei modellini è un mondo che vanta migliaia di appassionati nel mondo ed alcune ‘macchinine’ possono arrivare a valere anche moltissimi soldi se mantenute in perfette condizioni. Lo sa bene l’utente che si cela dietro al canale TikTok Restoration Car (@restoration_kamasutra) il quale ha mostrato come un’automobile giocattolo, nella fattispecie un modellino di Porsche 911, possa tornare ai suoi sogni di gloria anche partendo da uno stato che potrebbe farla sembrare senza speranza.

Le immagini parlano chiaro: il veicolo, con carrozzeria color blu, è quasi completamente rovinato tanto che mancano fanali, lunotto posteriore e la targa risulta quasi illeggibile; la carrozzeria stessa è ampiamente scrostata e arrugginita, insomma un vero disastro. L’appassionato ha ridipinto il modello 911 (993) Carrera Diecast con una tonalità rossa a dir poco strabiliante e vedendo il risultato finale è praticamente impossibile immaginare in quale stato si trovasse prima del suo clamoroso intervento di restauro. Porsche ha prodotto 68.881 esemplari di questo modello dal 1993 al 1998 e, per i bambini ma anche per gli appassionati collezionisti, sono state realizzate anche numerosi esemplari pressofusi da utilizzare per gioco o da esporre nelle proprie abitazioni. In quello nelle mani di Restoration kamasutra mancano le ruote, la vernice è gravemente scheggiata, i fari sono rotti, le viti arrugginite ed è presente molto sporco/sporcizia.

La procedura seguita

Per riuscire a trasformarla l’utente l’ha dovuta smontare pezzo per pezzo e sverniciarla scrupolosamente, prima di conferirle la nuova tonalità rossa utilizzando una piccola pistola a vernice. Dopodichè vengono applicate le parti mancanti e ridipinti di nero i dettagli. Il risultato finale è a dir poco sbalorditivo e fa venire la pelle d’oca per quanto è ben riuscito. Tra gli interventi più innovativi di questo tiktoker vi è l’utilizzo di uno strato di colla applicato al pavimento dell’auto, per poi cospargere un materiale che vada a ricreare l’aspetto della moquette interna: stupefacente. In seguito l’artigiano social ha aggiornato i colori delle parti meccaniche, caricato i piccoli bagagli nel bagagliaio e collegato i cavi al motore. In tanti si sono complimentati con lui per le sue capacità di restauro. “È fantastico – ha scritto un utente – tanta pazienza e attenzione a dettagli. Mio padre è un maestro fotomodellista ferroviario, quindi apprezzo la tua abilità”, mentre un altro ha aggiunto: “È davvero rilassante da guardare, complimenti”.

