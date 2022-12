asmel-al-giro-di-boa:-un-forum-celebra-il-traguardo-dei-4000-associati

Supera quota 4000 Associati l’ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, e per l’occasione organizza il forum “Asmel al giro di boa” che si tiene lunedì 12 dicembre a partire dalle 9.30 all’Hotel Palazzo Caracciolo di Napoli.

“Il raggiungimento dei 4.000 Associati”, sottolinea l’Asmel in una nota, “rappresenta un traguardo significativo considerato che il totale dei Comuni italiani non supera quota ottomila. In più, l’obiettivo è stato raggiunto in una fase di profondi cambiamenti e di grandi opportunità per il Sistema-Paese, nella quale i Comuni rivendicano (spesso invano) un ruolo da protagonista mentre c’è ancora chi ritiene che i Comuni possano essere garantiti da un monopolio della rappresentanza, sempre più schiacciato sugli interessi delle città metropolitane dimenticando che il 75% della popolazione vive e produce nei Comuni medi e piccoli. Di qui l’importanza di un’Associazione che sviluppa processi amministrativi incentrati su sussidiarietà e gestioni associate dei servizi: dalla centrale di committenza premiata a Maastricht da EIPA e Commissione Europea e diventata Centro di competenza per il PNRR, ai concorsi semplificati con gli Elenchi idonei, dalla formazione continua gratuita per amministratori e dipendenti anche con collaborazioni accademiche strutturali, alle Comunità energetiche, alla digitalizzazione agli acquisti sui marketplace privati, come Aamazon, aprendo ai Comuni ampie opportunità di risparmio rispetto a CONSIP”.

Il convegno del 12 dicembre rappresenta quindi un’occasione per fare il punto sulla strada percorsa e fissare gli obiettivi strategici per ridare fiducia e speranza alle Autonomie locali. L’evento si divide in due parti: la prima con un tavolo istituzionale dedicato a un confronto sulle sfide in atto per i Comuni, la seconda con la realizzazione di specifici workshop su alcuni dei temi caldi per i Comuni nei prossimi mesi: gli affidamenti PNRR, il monitoraggio ReGiS, la Riforma dei Concorsi e il PIAO. Ad animare il dibattito sarà Battista Bosetti, fondatore di Bosetti & Gatti, Arturo Bianco, esperto personale pubblico, e Andrea Ciaramella, professore Politecnico di Milano (presentazione nuovi Corsi qualificati per Manager del Pnrr conformi alla normazione UNI, CEN e ISO). Presente anche l’Assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta.

L’articolo Asmel al giro di boa: un forum celebra il traguardo dei 4000 associati proviene da The Map Report.