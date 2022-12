“hai-paura,-eh?”:-urla-e-minacce-nella-notte-al-gf-vip,-regia-costretta-a-censurare [video]

Volano stracci nella casa del GF Vip: è guerra aperta tra Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi, la regia censura lo scontro.

Nel format di Canale 5 i bollenti spiriti stanno emergendo giorno dopo giorno. La prolungata permanenza nella Casa di Cinecittà sta infatti esasperando gli animi dei concorrenti.

In particolare, quelli dell’ex tronista veneto Daniele Dal Moro. Il concorrente veronese ha vissuto le prime settimane nel reality in totale anonimato, stringendo un sodalizio affettuoso con Elenoire Ferruzzi.

Dopo l’eliminazione dell’icona LGBTQ, Daniele Dal Moro ha gradualmente fatto capolino nel cast, arrivando a scontri piuttosto accesi con Oriana Marzoli e Patrizia Rossetti. L’ex tronista, in parallelo, ha coltivato un rapporto privilegiato con la cantante Wilma Goich, salvo poi imputarle gravi scorrettezze nei confronti di Micol Incorvaia.

Wilma e Patrizia Rossetti, in effetti, hanno demolito l’immagine della giovane interior designer alle sue spalle, provocando una dura reazione da parte del pubblico e della sorella di Micol, Clizia. Alla luce dei recenti eventi, anche Daniele Dal Moro ha condannato l’atteggiamento di Wilma e Patrizia, incorrendo nelle ultime ore in uno scontro senza precedenti con il compagno Charlie Gnocchi…

GF Vip: Daniele e Charlie arrivano quasi alle mani, la regia stacca le riprese

Daniele Dal Moro sta emergendo per temperamento focoso e indole schietta, e sembra detestare giochetti e strategie.

Fomentato dagli ultimi video visionati in puntata, l’ex tronista ha affrontato di petto il compagno Charlie Gnocchi, reo di aver complottato alle sue spalle con l’amica Wilma Goich. Daniele l’ha infatti canzonato: “Ho mai detto una parola cattiva su di te? Rispondi alla mia domanda! Te ne vai perché hai paura di avere la conversazione, eh? Vieni qua, parla solo con me!“.

Charlie Gnocchi, di rimando, ha replicato: “Io ho fatto il tuo gioco, tu mi hai dato un calcio nel c*lo che mi mandavi all’ospedale! Io non sono un parac*lo! Sono tutti tuoi amici, qua! Andiamo di là, andiamo a parlare! Non voglio che sentano gli altri! Parlami in faccia!“.

NON LA LITE NOTTURNA TRA CHARLIE E DANIELE CON LA CENSURA DEL GF TEMENDO SI POSSANO MENARE #gfvip pic.twitter.com/X7QNSnfICw — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 11, 2022

La regia, ravvisando una potenziale rissa tra i due, ha immediatamente staccato le riprese, focalizzandosi piuttosto su Patrizia Rossetti. Sia Charlie che Daniele Dal Moro sono stati candidati al televoto, e uno dei due potrebbe ben presto abbandonare la Casa. Chi la spunterà?

The post “Hai paura, eh?”: urla e minacce nella notte al GF Vip, regia costretta a censurare [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.