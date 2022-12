Don Rafael Angel Diocesi di Cesena Sarsina Storia e curiosità della cristianità

Sarsina è stata sempre una piccola Diocesi e poi troppo antica per lasciare documenti delle sue lontane origini e del suo santo protovescovo Vicinio, vissuto probabilmente nel corso del IV secolo. Francesco Lanzoni, nella sua opera Le Diocesi antiche d’Italia esprime dei dubbi anche sui nomi dei primi successori di San Vicinio, che considera troppo pieni di significati allusivi: Fausto, Probo, Adeodato, Felice, Giusto, Donato, Fortunato.

La vita dei cristiani di Sarsina deve essersi svolta fervorosa e discreta, attorno alla sua cattedrale che è il più importante monumento e il più eloquente documento di quei secoli muti, riportata al primitivo splendore per impulso del Vescovo Carlo Bandini (1953-1976).

Più tardi i Vescovi di Sarsina divennero anche signori feudali, con la disposizione di Federico II che concesse al Vescovo Alberico il dominio temporale su 73 castelli della contea di Bobbio (novembre 1220). Ne saranno derivati benefici, ma certo anche dolorose conseguenze: nelle lotte seguite per il predominio, il Vescovo Guido (1265-1266) fu coinvolto e da nobili ribelli fu ucciso e “lampeggiato” sulla piazza. La Rev. Camera Apostolica di Ravenna lo vendicò occupando, con le armi, alcuni castelli che conservò in suo potere finché poté.

Anche se per breve tempo, subì la consuetudine, non encomiabile, del Vescovo commendatario: nella cronotassi dei Vescovi, tra il 1530 e il 1534, è nominato il Card. Pompeo Colonna. Era Vescovo Lelio Garuffi, consacrato l’11-12-1530, che governò la Diocesi fino alla morte (1580). Come sia stato il sistema di coamministrazione è difficile stabilire.

Era il periodo della riforma e della controriforma tridentina: avvenimenti di grande importanza nella vita della Chiesa universale: molto meno in quel di Sarsina. Mons. Garuffi, quasi cieco, non avrà potuto partecipare al grande Concilio di Trento. Furono però iniziate le Visite Apostoliche e Pastorali volute da quel Concilio: ne rimangono, in archivio, le relazioni.

Dal 1581 al 1600 fu Vescovo Angelo Peruzzi che non limitò la sua missione a Sarsina, ma la svolse, come Visitatore Apostolico, in Piemonte, in Toscana e altrove.

Una conseguenza, anche se ritardata, non piacevole e non prevedibile della disposizione di Federico II, nel 1220, è la vicenda di Mons. Nicola Brauzzi (1602-1632). Avendo egli, forse, insistito eccessivamente nel sostenere i suoi diritti, che lo esoneravano da ogni gravame verso la Sede Apostolica, fu rinchiuso, per molti anni, in Castel Sant’Angelo, da Paolo V. Avvenimento grave, per Sarsina; non se ne trova traccia negli schedari dell’Archivio Vaticano.

Il Concilio di Trento ha promosso anche l’istituzione dei seminari. A Sarsina fu istituito nel 1643, da Mons. Carlo Bovio. Centro di formazione per i sacerdoti che hanno curato e amato la popolazione e anche per quanti, compiuti gli studi in seminario, hanno preso altre vie. Per lungo tempo, gran parte dei professionisti della zona avevano ricevuto lì la loro prima formazione; e non invano.

A cavallo tra il secolo XVIII e XIX, l’era napoleonica scuote il mondo e la Chiesa.

Due Papi, entrambi di Cesena, sono portati, prigionieri, in Francia. C’è chi crede che siano gli ultimi Papi. Silenziosamente, anche il Vescovo di Sarsina, Mons. Nicola Casali, pure di Cesena, sequestrato, è rinchiuso a Forte Urbano (ottobre 1787). C’è chi spera che sia l’ultimo Vescovo di Sarsina. Ritorna; ma gli impongono il risarcimento delle spese per la prigionia. Su di lui l’ombra di Pio VI e Pio VII, prigionieri in Francia.

Ultimamente, dati i rapidi mutamenti sociali, era inevitabile, se pur dolorosa, una radicale ristrutturazione: la Diocesi di Sarsina nel 1986 è stata unita a quella di Cesena.