dal-divieto-ai-cani-in-catena-allo-stop-ai-fondi-alle-ciclabili:-5-news-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1.Il WWF denuncia i danni del Sistema di Crediti per le emissioni.

Negli ultimi 9 anni, le multinazionali corresponsabili della crisi climatica hanno ricevuto dall’Unione europea quasi 100 miliardi di euro in permessi per inquinare gratis.

2.Basta fondi alle ciclabili

A partire dal 1/o gennaio, i 94 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, che erano rimasti nel Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane e non ancora assegnati, spariranno con l’intero fondo.

3.Euromobility, sale l’indice di mortalità sulle strade

L’Aquila si conferma maglia nera d’Italia, mentre Aosta e Catanzaro sono, con zero morti, le città più sicure.

4.I trasporti marittimi sono sempre più impattanti

Lo denuncia l’ONU, che vorrebbe spingere il settore, che trasporta oltre l’80% delle merci a livello globale, ad accelerare sulla transizione energetica, invece di moltiplicare le proprie emissioni.

5.Niente più cani alla catena

Anche la Provincia autonoma di Trento ha introdotto la nuova regola nella Legge provinciale a “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

