“ti-mando-a-fare-in-cu*o!”:-daniele-dal-moro-su-tutte-le-furie,-scontro-feroce-prima-della-diretta-[video]

L’ex tronista Daniele Dal Moro perde completamente le staffe con il suo compagno di avventura: è scontro aperto per Antonella.

Il rampante veronese Daniele Dal Moro ha compiuto il suo ingresso nel format di Canale 5 in punta di piedi.

Dopo una chiacchierata complicità con Elenoire Ferruzzi, poi eliminata dal gioco, l’ex tronista ha stretto una solida complicità con la cantante Wilma Goich, rapporto ultimamente naufragato. La performer di “Le colline sono in fiore”, infatti, ha indebitamente attaccato la giovane Micol Incorvaia, con sommo sdegno del compagno di avventura.

I rapporti tra i due si sono notevolmente raffreddati, e ultimamente Daniele Dal Moro sta emergendo grazie ad un’inaspettata litigiosità. Dopo un confronto furente con Patrizia Rossetti, complice nella marachella di Wilma Goich, l’ex tronista nelle ultime ore si è scagliato anche contro Edoardo Donnamaria…

Daniele Dal Moro ai ferri corti con Edoardo Donnamaria

L’ex spadaccina Antonella Fiordelisi ha recentemente espresso la volontà di trasferirsi nella stanza rosa del fidanzato Edoardo Donnamaria, in modo da condividere con lui il riposo notturno.

L’inevitabile trasloco ha portato con sé parecchie difficoltà pratiche: le gieffina ha dovuto infatti disporre nuovamente i suoi abiti e accessori nella nuova sistemazione. L’atleta ha quindi rilevato che il guardaroba di Daniele Dal Moro occupava ben due ante dello striminzito armadio, e ha reclamato un po’ di posto per i suoi effetti personali.

Al borbottio infastidito del veronese, Antonella Fiordelisi ha espresso il desiderio che Daniele Dal Moro venga eliminato dal pubblico all’imminente televoto, caldeggiando piuttosto la salvezza di Charlie Gnocchi. Anche Edoardo Donnamaria ha fatto goliardicamente eco, e il suo appoggio alla fidanzata ha scatenato la reazione inconsulta di Daniele.

L’ex tronista ha infatti inveito al suo indirizzo: “Tu capisci che non è che perché dici una stronz*ta allora, siccome tu sei fatto così, sei autorizzato a dirla. Cioè, che ragionamento di mer*a è? Ma no! ‘Perché lei è fatta così’… Allora io ti mando a fare in c*lo, perché tanto io sono fatto così, e lo faccio ogni 3 secondi!“. E ancora: “Che ca**o di ragionamento è, Edo? L’esser fatto così non è una giustificazione, Edoardo, ma che ca**o dici? Io penso che tu, a star con lei, stai diventando rinco**ionito, io te lo dico!”.

“Non è perchè sei fatto così allora sei autorizzato a dirlo, allora io ti mando a fare in culo perché tanto sono fatto così e lo faccio ogni 3 secondi, ma che cazzo di ragionamento è? Io penso che tu a star con lei, sia diventato rincoglionito” DANIELE URLALO #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/vHr6Z5wA3h — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 9, 2022

Il rapporto tra i due sembra giunto al capolinea. La relazione dei #fiordelisi comprometterà altri rapporti all’interno del format?

