Bomba su Avatar 2, parla la protagonista del kolossal: “È stato terrificante!”

Avatar 2: spuntano retroscena sorprendenti sull’attesissimo sequel in uscita, il cast rivela i dettagli del backstage.

Il 2009 è stato l’anno che ha radicalmente cambiato la percezione del cinema, trasformandolo in un’esperienza di gruppo onirica e fiabesca.

L’anno in cui il regista James Cameron ha lanciato la rivoluzionaria pellicola ibrida “Avatar“, mix fantascientifico di attori e computer grafica, saldamente incastonata in una trama da fratelli Grimm 2.0.

Il prossimo 14 dicembre uscirà in tutte le maggiori sale l’atteso seguito del 3 volte premio oscar “Avatar”, film che ha collezionato anche 2 Golden Globe. Il sequel recherà il sottotitolo “La via dell’acqua” e il cast, rimasto sostanzialmente invariato, ha rilasciato a “TV, Sorrisi e Canzoni” alcune succose indiscrezioni in anteprima.

Avatar 2, parla Zoe Saldana: “Ho capito cosa vuol dire”

In “Avatar: la via dell’acqua”, James Cameron ha voluto nuovamente al suo fianco Zoe Saldana nei panni di Neytiri, e Sam Worthington in quelli di Jake.

L’assoluta novità è la presenza della granitica Sigourney Weaver, star di “Alien”: la navigata attrice interpreterà la figlia adottiva di Jake e Neytiri, Kiri. Al suo fianco un’altra pietra miliare della recitazione, ovvero Kate Winslet, che presterà il volto alla combattente Ronal.

In mezzo a questo cast del calibro stellare, spicca la voce di Zoe Saldana. Il nuovo copione ha messo a dura prova i suoi sentimenti, inducendola a rimettere in discussione la sua vita, in parallelo con le riprese del kolossal. L’attrice ha infatti dichiarato: “Tornare a impersonare Neytiri è stato bellissimo ma anche… terrificante. Nel senso che la sento così vicina a me che avevo paura di non riuscire a renderle giustizia. È una donna coraggiosa anche nell’amore. Per lei è una sfida anche il fatto di scegliere Jake come compagno di vita: è cresciuta imparando che gli esseri umani sono i nemici del suo popolo, eppure è pronta a fare questo salto. Per amore…“.

Zoe Saldana ha aggiunto: “La sento vicina anche nella paura che prova per i suoi figli: quando sono diventata mamma ho capito cosa vuol dire immaginare di perderli. Oppure superare la resistenza a lasciarli liberi quando ti dicono ‘Lasciami andare, ce la posso fare, posso superare questa prova’. La paura spesso mi ha paralizzato nella vita di mamma, ancora mi capita oggi. Confrontarmi con le paure di Neytiri mi ha aiutato a vincerla…“.

E, nel compito, l’attrice ha goduto del sostegno di Sam Worthington. In Jake, infatti, Neytiri ha trovato un alleato formidabile. L’attore ha infatti confermato: “Jake è sempre alla ricerca di qualcosa per cui valga la pena combattere. Se nel primo film ha trovato l’amore e un nuovo motivo per vivere, ora deve proteggere quell’amore e la sua famiglia. E anche guidare i suoi figli a trovare un posto nel mondo. Magari non lo sa fare con le parole, ma tra di loro c’è un rapporto forte e troverà altri modi per aiutarli…“.

