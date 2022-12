“da-solo-avrei-paura”:-cristiano-malgioglio-si-sbottona,-indiscrezione-sulla-nuova-avventura

Cristiano Malgioglio torna alla ribalta con una nuova avventura su RAI 2: tutti i dettagli sul suo debutto alla conduzione.

L’iconico paroliere e cantante Cristiano Malgioglio nelle ultime ore ha affrontato un battesimo del fuoco decisivo.

Abile paroliere, e arguto opinionista, l’artista catanese ha varato la sua prima esperienza al timone del nuovo format targato RAI 2 “Mi casa es tu casa“. Cristiano Malgioglio avrà a disposizione ben 5 appuntamenti sulla seconda rete nazionale, a partire dal 7 dicembre del 2022.

L’ambizioso progetto nasce da un’idea semplice ma pittoresca, complice l’indole istrionica del neo-conduttore: accogliere varie personalità dello spettacolo nel suo salottino di casa, sviluppando interviste originali e fuori dal coro. Nel frattempo, gli spettatori avranno anche la possibilità di riscoprirlo nelle improbabili vesti di cuoco, a rischio e pericolo degli ospiti…

Il cantante di “Sucu Sucu” ha confessato le sue ansie e aspettative alla testata “TV, Sorrisi e Canzoni”, rivelando tutti i retroscena del suo nuovo progetto.

Cristiano Malgioglio si confessa: tanta emozione, e tanto divertimento

“Mi casa es tu casa” è una novità assoluta per RAI 2. Quali sono le aspettative del conduttore?

Cristiano Malgioglio ha dichiarato a “TV, Sorrisi e Canzoni”: “Parto prima un po’ a sorpresa, ma sono contento. A febbraio avrei avuto più tempo per fare promozione, ma una volta che si decide di cominciare, meglio che l’attesa sia breve…”. Secondo quanto recita il nome del programma, il cantante dovrebbe ospitare nella sua tana le personalità più esplosive del mondo dello spettacolo… E invece no, precisa il conduttore: “No, il mio appartamento a Milano non si prestava. Si tratta di una casa presa in affitto vicino Roma, immensa, stupenda, ma avrei paura a vivere da solo in un posto così grande. Ci sono molte foto di me con vari personaggi che amo, come Lady Gaga, Barbra Streisand, Sophia Loren e Cher…“.

In merito alle sue velleità culinarie, Cristiano Malgioglio ha scherzato su un episodio accaduto durante le registrazioni: “Diciamo che ci sarà molta allegria. Io cucinerò, ma molti si sono rifiutati di mangiare i miei piatti perché avevano paura che li avvelenassi. Ho fatto una pasta con i fagioli e l’ospite quasi mi buttava la pentola addosso!“.

Il format, nato originariamente come gemma del palinsesto spagnolo, è finalmente approdato anche in RAI. In realtà, però, la paternità del progetto appartiene all’indimenticata Raffaella Carrà, conduttrice dello storico: “A raccontare comincia tu”. A lei si sono ispirati gli autori spagnoli, ed ora Cristiano Malgioglio ha accolto il programma come una sorta di eredità: “Ricordo che mi aveva chiamato per dirmi di rimanere come sono, che quando arrivavo io la tv cambiava colore, ma non capivo perché mi dicesse queste cose. Il destino vuole che ora conduca il suo programma. Lei lo faceva alla sua maniera con un solo ospite, io invece ne avrò diversi, non sarà una semplice intervista ma ci sarà un po’ di tutto…“.

