“proposta-indecente”:-attilio-romita-la-spara-grossa,-beccato-dalle-telecamere [video]

Guai grossi per Attilio Romita: il giornalista si lascia sfuggire una confessione piccante, la reazione della fidanzata non lascia spazio a dubbi.

L’attempato mezzobusto RAI ha riscosso sin dalle battute iniziali del programma un’enorme simpatia da parte del pubblico del “GF Vip 7”.

Compassato, acuto e autoironico, l’ex giornalista funge spesso da mediatore tra i concorrenti nel cast, appianando i momenti di tensione e riportando i compagni alla razionalità.

Gli spettatori lo amano proprio per il suo aplomb misurato ma spesso goliardico, mai sopra le righe nonostante il contesto televisivo. Durante l’ultima puntata del reality, Attilio Romita aveva approfittato di un provvidenziale assist di Alfonso Signorini per lanciare un messaggio alla storica compagna Mimma Fusco. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, il giornalista ha potuto inviarle gli auguri per il suo compleanno, promettendole inoltre di essere presente in tutti quelli a venire.

Una manciata di ore dopo, però, Attilio Romita ha compiuto uno scivolone di dubbio gusto, che ha fatto prevedibilmente infuriare la sua Mimma…

Attilio Romita fantastica sulla fuga passionale con Sarah Altobello

Qualche settimana addietro il conduttore del reality ha introdotto nuova linfa nella casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini ha infatti annunciato l’ingresso di 6 nuovi concorrenti: Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Luciano Punzo e Sarah Altobello. Proprio con quest’ultima, nota per essere la sosia italiana di Melania Trump, Attilio Romita ha stretto un legame preferenziale.

Fin troppo, forse. E, in effetti, al di là delle schermaglie scherzose e apparentemente innocue tra i due, il giornalista avrebbe avanzato un’ipotesi assai controversa. Proprio nel giorno del compleanno della fidanzata Mimma, il giornalista ha confessato ad Antonino Spinalbese: “Io, adesso, incomincio ad andare in ansia… Perché adesso mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel van e…“.

Alle proteste caute di Antonino, Attilio ha replicato: “Fino ad ora, per me è stato facilissimo fare il misogino, cioè quello che odia le donne… Adesso, è bastato uno sfioramento, una cosa… Io ora adesso ce l’ho qua… Però non lo posso proprio fare!“.

Attilio che confessa di voler portare Sarah nel van proprio oggi che è il compleanno della compagna, io non#GFvippic.twitter.com/Ze2y1RLlrm — Paola. (@Iperborea_) December 6, 2022

Alcuni utenti increduli hanno cominciato a dubitare circa l’integrità tanto sbandierata dal giornalista. Uno di essi commenta: “Attilio che confessa di voler portare Sarah nel van proprio oggi che è il compleanno della compagna, io non…“.

Anche Mimma Fusco, presa visione del filmato, ha utilizzato i social per commentare in tono asciutto l’episodio: “Portala, divertiti, siete perfetti! P.S.: non aspettare Natale! La Pupa e il …ne“.

“Attilio, adesso sono ca**i!“: rileva un altro utente in rete. La relazione potrebbe aver subito uno scossone irreparabile… Voi che ne pensate?

The post “Proposta indecente”: Attilio Romita la spara grossa, beccato dalle telecamere [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.