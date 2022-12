“fragile-e-terrorizzata”:-bianca-balti-lo-confessa,-ammissione-shock-prima-del-ricovero

Bianca Balti si lascia andare ad una confessione toccante prima dell’intervento: “Rinuncio ad una parte di me”.

La modella lodigiana Bianca Balti sta per affrontare uno step spinoso nel suo percorso di vita.

La modella 38enne, madre di due bimbi, sta per sottoporsi ad un intervento di mastectomia preventiva, fissato per giovedì 8 dicembre, alle 11.00 del fuso orario di Los Angeles. La top-model ha rivelato alle pagine di “Vanity Fair” il suo stato d’animo alla vigilia dell’operazione, che la priverà dei suoi seni naturali.

Bianca aveva infatti condiviso con i suoi follower di aver ricevuto una diagnosi poco propizia: sarebbe infatti affetta da BRCA1, una “mutazione genetica che mi è stata diagnosticata e che aumenta esponenzialmente il mio rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie“.

Bianca Balti a cuore aperto: ecco le sue parole prima della mastectomia

La modella ha motivato la sua scelta di condividere la patologia con i fan: “Sentii la responsabilità di usare il mio profilo Instagram per informare, perché l’educazione è prevenzione e, chissà, magari avrei potuto salvare delle vite.“.

La morbosità dei media l’ha però convinta a desistere ben presto dall’intento: “Eppure l’enorme attenzione mediatica che ricevetti mi forzò a fare un passo indietro, non sentendomi pronta a farmi paladina di una questione che ancora non sapevo come avrei risolto. Rifiutai interviste a giornali ed interventi in televisione.“.

Adesso che solo una manciata di ore la separa dall’intervento, Bianca Balti ha confessato a “Vanity Fair”: “Per questo motivo nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva. Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla. Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere.“.

I timori prima dell’intervento

La modella ammette di vivere con ansia e comprensibile timore l’ingresso in sala operatoria. “Ma ora che il momento è arrivato non ne ho voglia. Mi sento fragile. Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità. (…) Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta, che vi sono d’ispirazione. Perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua; mi sono smarrita nell’autocommiserazione.“.

Non resta che augurarle un caloroso in bocca al lupo, a dispetto dei suoi comprensibili tentennamenti. Vi aggiorneremo quanto prima circa le sue condizioni: molto probabilmente la scelta di vivere alla luce del sole il suo trascorso clinico aiuterà molte altre donne in situazioni analoghe…

