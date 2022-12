disastro-royal-family:-“era-ubriaca”,-accuse gravissime

Royal Family nuovamente nella bufera: lo scandalo stavolta travolge Kate Middleton, la marachella è ormai virale.

Da molti anni i Reali di Windsor foraggiano puntualmente rotocalchi scandalistici e portali social grazie a indiscrezioni e fughe di notizie assai pruriginose.

Neppure la morte dell’amatissima Reggente è riuscita a tamponare le fratture nella Royal Family, da anni dilaniata da conflitti interni e pesanti recriminazioni.

Dopo le recenti notizie, che vedevano Harry e la consorte Meghan sull’orlo del divorzio a causa di presunte e reciproche infedeltà, è proprio la giovane coppia a dar fuoco alle polveri su Buckingham Palace. I due esuli avrebbero infatti contribuito in modo sostanziale alla nuova docu-fiction “Harry e Meghan“, disponibile su Netflix. E, oltre a promettere una puntata d’esordio al cardiopalma, alcuni insider del progetto rivelano una pesante indiscrezione su un altro membro della Royal Family…

La Royal Family trema: lo scandalo corre su Netflix

I controversi Duchi di Sussex avrebbero fornito materiale esclusivo al colosso dell’intrattenimento on-demand, esponendo al pubblico ludibrio una figura molto amata dall’opinione pubblica.

La data di rilascio di “Harry e Meghan” è fissata per l’8 dicembre e, sin dalla notizia del paventato lancio, le fondamenta di Buckingham Palace sembrano tremare. Sì, perché nel mirino della docu-fiction vi è anche la signorile e irreprensibile Kate Middleton, moglie del primogenito di Diana Spencer e Re Carlo.

L’insider rivela infatti: “Il documentario potrebbe essere scomodo per Kate Middleton“. In effetti, a quanto emerge dalle prime indiscrezioni, la Principessa del Galles comparirebbe in due trailer distinti della docu-fiction. E, in entrambe le occasioni, in situazioni poco lusinghiere. Jack Royston, corrispondente del “Newsweek”, ha spoilerato: “Abbiamo avuto Kate in entrambi i trailer. Nel più recente c’è uno slogan, che è il titolo della copertina di una rivista. In quella rivista c’erano foto di lei ubriaca…“. Quegli scatti apparterrebbero al passato remoto di Kate, ben prima del matrimonio con il Principe William. Secondo le fonti, però, la Regina Madre in persona avrebbe caldeggiato per farle sparire dalla circolazione.

E non è tutto. A quelle foto, foriere di comprensibile imbarazzo per la Royal Family, si aggiungerebbero alcuni retroscena sulle schermaglie tra le celebri cognate. Kate e Meghan avrebbero infatti dato adito a pesanti scaramucce tra primedonne in diverse occasioni ufficiali, non ultimo il matrimonio tra Harry e l’attrice statunitense. Protocolli disattesi, dispetti mascherati da gentilezze e lotte per lo status: in “Harry e Meghan” sembrano esserci tutti gli ingredienti per una faida familiare in piena regola.

L’etichetta di Corte solitamente impone estrema riservatezza circa le questioni private della Royal Family: il nuovo documentario potrebbe scavare un solco invalicabile tra i due giovani fratelli. Non resta che attendere l’evolversi delle puntate: tutto fa presupporre che ne vedremo delle belle!

