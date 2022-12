“ti-brucia,-eh?”-daniele-dal-moro-su-tutte-le-furie,-dopo-la-diretta-si-scatena-l’inferno-[video]

Scontro epocale dopo la diretta tra Daniele Del Moro e alcuni compagni di avventura: lite incendiaria nella notte.

Anche i nervi dei concorrenti più coriacei stanno cedendo a causa della lunga permanenza nella casa di Cinecittà.

Non fa eccezione l’ex tronista veronese Daniele Dal Moro, oggetto del desiderio di Wilma Goich e ultimamente mina vagante nel programma di Canale 5.

Negli ultimi giorni il concorrente veneto ha preso gradualmente le distanze dall’attempata cantante e dalla conduttrice Patrizia Rossetti. La coppia di primedonne ha infatti lanciato pesanti invettive ai danni di Micol Incorvaia, e Daniele Dal Moro non ha digerito le loro ingerenze. Al termine dell’ultima puntata, inoltre, Patrizia e l’ex tronista hanno dato adito ad un acceso battibecco in cucina, arrivando quasi alle mani e coinvolgendo persino il diplomatico Alberto De Pisis…

Daniele Dal Moro perde le staffe: baraonda nella notte al GF Vip

La già esasperata situazione in Casa è stata ulteriormente sollecitata da una miccia apparentemente innocua. Patrizia Rossetti, reduce da una difficile puntata condita da accuse e reprimende, ha tacciato Daniele Dal Moro di aver tramato alle sue spalle.

L’ex tronista ha affrontato con decisione la conduttrice, scagliandole addosso uno sfogo da giorni represso, e sfociando poi in questioni personali. “A 60 anni, da te mi aspettavo di meglio! Se tu che hai sbagliato con me la settimana scorsa, non io!“, ha esordito Daniele. Per poi infierire: “Io non ti stavo mica attaccando, ti stavo dando una mano! Patrizia, hai ragione tu, come sempre, parli sempre sopra gli altri. Oggi, io per parlare con te parlo come fai te, parlo sopra. Con te le conversazioni sono solo a chi si parla sopra!“.

Alberto De Pisis ha quindi preso la parola, cercando di sedare i bollenti spiriti di Daniele Dal Moro, e interloquendo: “Non mi piace che ad una signora di 60 anni tu le parli in faccia! Chiedile scusa, è vergognoso! È vergognoso, potrebbe essere tua madre! Ma come ti permetti? È un atteggiamento orrendo, sei un cafone, non parli in faccia ad una donna così!“.

L’ex tronista, però, lo ha stroncato: “Alberto, tu sei l’ultimo che deve parlare! Se un attore di prima. Ma che ca**o stai dicendo? Ma la smetti con questo atteggiamento televisivo? Sai solamente avere atteggiamenti televisivi, lo pensano tutte le persone!“. E, rivolgendosi verso Patrizia: “Lo hanno detto anche a te, ti brucia, vero?“.

comunque è stata lei ad urlargli contro, ancora lei che lo toccava e si avvicinava, Daniele quando si arrabbia non capisce più nulla ed ok però far patrizia per la povera vittima, porella c ha 60 anni e altre cagate anche no #gfvip pic.twitter.com/3zwBDqeqnD — lil😮‍💨 (@lil4for) December 6, 2022

Il pesante confronto potrebbe recare esiti del tutto imprevisti per i concorrenti coinvolti. Come evolverà la situazione, all’interno del reality? Nuove squalifiche in arrivo?

