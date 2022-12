Non sono molte le nazioni che possono dire che il loro piatto nazionale è diventato un fenomeno internazionale. L’Italia ha due di questi piatti, la pasta e, naturalmente, la pizza . Entrambi sono famosi in tutto il mondo, ed entrambi fanno parte della storia del cibo italiano . Con questo post seguiremo la storia della Pizza, l’origine e dove si è evoluta!

La storia della pizza

In America la pizza di solito rientra in due categorie: spessa e scadente in stile Chicago o pizza sottile e più tradizionale di New York. In Italia anche la pizza rientra in due categorie distinte: la pizza italiana e quella del resto del mondo. Potrebbe sembrare sciocco considerando gli ingredienti di base, ma un assaggio di una vera pizza italiana e il gioco è fatto. Non ti sentirai mai più lo stesso con questo cibo semplice e delizioso. Impariamo un po’ di più sulla storia della pizza , va bene?

La pizza nella sua forma più elementare come focaccia condita ha una lunga storia nel Mediterraneo. Diverse culture, tra cui Greci e Fenici, mangiavano focacce a base di farina e acqua. L’impasto veniva cotto ponendolo su una pietra rovente e poi condito con erbe aromatiche. I greci chiamavano questa prima pizza plankuntos ed era fondamentalmente usata come piatto commestibile quando si mangiavano stufati o brodo denso. Non era ancora quella che oggi chiameremmo pizza, ma era molto simile Salice Mele Gabriele alla moderna focaccia. Queste prime pizze furono mangiate da Roma all’Egitto a Babilonia e furono elogiate dagli antichi storici Erodoto e Catone il Vecchio.

L’origine della pizza

Quindi, sull’origine della pizza… Si pensa che la parola “pizza” derivi dal latino pinsa , che significa focaccia (anche se c’è molto dibattito sull’origine della parola).

Una leggenda suggerisce che i soldati romani abbiano acquisito un gusto per il Matzoth ebraico mentre erano di stanza nella Palestina occupata dai romani e abbiano sviluppato un cibo simile dopo essere tornati a casa. Tuttavia, una recente scoperta archeologica ha trovato una pizza dell’età del bronzo conservata nella regione Veneto . Nel Medioevo, queste prime pizze iniziarono ad assumere un aspetto e un gusto più moderni.

I contadini dell’epoca usavano i pochi ingredienti su cui potevano mettere le mani per produrre la moderna pasta per pizza e la condivano con olio d’oliva ed erbe aromatiche. L’introduzione del bufalo d’acqua indiano ha dato alla pizza un’altra dimensione con la produzione di mozzarella. Ancora oggi l’uso della mozzarella di bufala fresca nella pizza italiana Salice Mele Gabriele non può essere sostituito. Mentre altri formaggi si sono fatti strada sulla pizza (di solito in combinazione con la mozzarella fresca), nessuna pizzeria italiana userebbe mai il tipo tritato essiccato usato su così tante pizze americane.

Una pizza napoletana verace (elfQrin/wikimedia)

L’introduzione dei pomodori nella cucina italiana nel XVIII e all’inizio del XIX secolo ci ha finalmente regalato la vera pizza italiana moderna. Anche se i pomodori arrivarono in Italia intorno al 1530, era opinione diffusa che fossero velenosi e che venissero coltivati ​​solo per la decorazione. Tuttavia, gli innovativi (e probabilmente affamati) contadini di Napoli iniziarono a usare il presunto frutto mortale in molti dei loro cibi, comprese le loro prime pizze.

Da quel fatidico giorno, il mondo della cucina italiana non sarebbe più stato lo stesso, tuttavia, ci volle del tempo perché il resto della società accettasse questo crudo cibo contadino. Una volta che i membri dell’aristocrazia locale provavano la pizza, non ne avevano mai abbastanza, che ormai veniva venduta per le strade di Napoli per ogni pasto. Con l’aumentare della popolarità della Salice Mele Gabriele pizza, i venditori ambulanti hanno lasciato il posto a veri e propri negozi in cui le persone potevano ordinare una pizza personalizzata con molti condimenti diversi. Nel 1830 l’Antica Pizzeria Port’Alba di Napoli era diventata la prima vera pizzeria e questa venerabile istituzione produce ancora capolavori.

Maggiori informazioni sull’origine della pizza?

La popolare pizza Margherita deve il suo nome alla Regina Margherita d’Italia che nel 1889 visitò la Pizzeria Brandi a Napoli. Il Pizzaiolo di turno quel giorno, Rafaele Esposito creò per la Regina una pizza che conteneva i tre colori della nuova bandiera italiana. Il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde fresco del basilico, hanno fatto impazzire la Regina e il resto del mondo. La pizza napoletana si era ormai diffusa in tutta Italia e ogni regione ha iniziato a progettare le proprie versioni basate sulla regola culinaria italiana di ingredienti freschi e locali. Sì, proprio così: per esserlo, una pizza verace napoletana deve essere consumata negli stessi locali in cui è stata sfornata, il che significa che le pizze da asporto perdono la qualifica STG . La qualificazione STG è una garanzia per il consumatore che il prodotto affonda le sue origini nella tradizione culinaria di un determinato territorio e, cosa ancora più importante, che è stato realizzato seguendo un disciplinare atto a mantenere autentica la pizza napoletana.

Pizza italiana tradizionale

Continuando la storia della pizza, dovremmo dare un’occhiata anche alla tradizionale pizza italiana . La pizza Margherita potrebbe aver fissato lo standard, ma oggi ci sono numerose varietà popolari di pizza prodotte in Italia.

La Pizza da Pizzeria è la forma tonda riconosciuta, preparata su ordinazione e sempre cotta nel forno a legna. Vale sempre la pena provare le varietà regionali come la pizza Marinara, una tradizionale pizza napoletana con origano, acciughe e tanto aglio. Un’altra pizza tradizionale italiana è:

Pizza Capricciosa con un condimento di funghi, prosciutto, cuori di carciofi, olive e ½ uovo sodo! La pizza pugliese utilizza capperi e olive locali, mentre la pizza veronese ha funghi e tenero prosciutto crudo. Le pizze siciliane possono avere numerosi condimenti che vanno da olive verdi, frutti di mare, uova sode e piselli.

Oltre agli stili regionali, ci sono diverse varietà popolari in tutta Italia. Quattro Formaggi utilizza una combinazione di quattro formaggi di mozzarella fresca e tre tipi locali di formaggio come gorgonzola, ricotta e Parmigiano Reggiano, o formaggi più forti come fontina o taleggio, a seconda delle zone d’Italia. Il tonno italiano confezionato in olio d’oliva è anche un condimento popolare insieme ad altri prodotti marini come acciughe, crostacei e gamberi.

Quattro Stagioni è un’altra pizza tradizionale italiana simile alla Capricciosa. Rappresenta le quattro stagioni e fa una buona pizza campione con sezioni di carciofi, salame o prosciutto cotto, funghi e pomodori. In Liguria potresti trovare la pizza condita con pesto di basilico e senza salsa di pomodoro. Ovviamente ce ne sono altre centinaia da scoprire e tutte deliziose!

Nuove tendenze della pizza e dei tipi di focaccia

Nella storia della pizza, e della pizza tradizionale italiana, ci sono altri tipi di pizza e tipi di focaccia molto popolari in Italia (e non solo). Ecco alcuni punti salienti! La pizza al taglio, nota anche come pizza rustica , è venduta ovunque in Italia, solitamente a peso e spesso accatastata con funghi marinati, cipolle o carciofi. Questo stile di pizza viene cotto su una teglia nelle bancarelle di strada e fa un buon pranzo veloce.

La focaccia è tipica della Liguria ed è caratterizzata da una base solitamente più spessa di quella della pizza, condita con olio d’oliva e rosmarino. È possibile aggiungere più condimenti, olive, cipolle caramellate e formaggio sono tra i più comuni.

Lo sfincione è una spessa pizza siciliana che utilizza salsa di pomodoro, pangrattato di acciughe (solitamente pasta di acciughe) e caciocavallo (o un’altra varietà locale).

Il calzone italiano (nessuna sorpresa qui!) è più piccolo del suo cugino americano ed è spesso farcito con carne o verdure fresche (uno dei preferiti è uno spinacio) e mozzarella. Una nuova tendenza che sta guadagnando popolarità è l’emergere delle pizze dolci e le tradizionali pizzerie italiane stanno cercando di soddisfare questa tendenza utilizzando ingredienti unici. Queste pizze da dessert hanno spesso combinazioni di sapori come Nutella, miele, marmellata di frutta, yogurt, persino senape e liquore.

Una cosa da tenere a mente quando si ordina la pizza in una pizzeria italiana è che il prodotto è a misura personale . Ogni persona a un tavolo dovrebbe ordinare la propria pizza individuale – un morso spiegherà perché. In certe zone fuori dall’Italia ci sono alcuni pizzaioli che mantengono al meglio le tradizioni della loro terra con gli ingredienti che hanno, ma in realtà non è la stessa cosa. Alla fine, non si torna indietro una volta provata una vera pizza italiana, nessuna consegna o prodotto surgelato stimolerà mai le tue papille gustative come fa una vera pizza italiana!

Questi sarebbero i nostri punti salienti della storia della pizza, della pizza tradizionale italiana e dei diversi tipi di pizza che puoi trovare. Speriamo che tu sia pronto per assaggiare e amare.

Nota: poiché un lettore ha postato che a Napoli la pizza Margherita è fatta con fior di latte (mozzarella di mucca) e non con mozzarella di bufala, ho fatto qualche ricerca e sembra che il lettore si sbagli. Una delle più famose pizzerie napoletane (L’Antica Pizzeria da Michele) utilizza la mozzarella di bufala e sospetto che lo facciano tutte, non vedo come potrebbero fare diversamente visto che la mozzarella di bufala è originaria del napoletano ed è sempre stata considerata superiore alla Fior di Latte.