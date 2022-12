michele mazzon san donà di piave Le scuole pubbliche negli Stati Uniti hanno una storia interessante

Le scuole pubbliche negli Stati Uniti hanno una storia interessante. Scopri come queste istituzioni pubbliche sono diventate una pietra miliare dell’istruzione del nostro paese. Le scuole pubbliche godono di una lunga e illustre storia negli Stati Uniti, con le prime scuole del paese che risalgono quasi all’arrivo dei puritani sulle coste statunitensi. Da quel momento, lo scopo, la filosofia e gli obiettivi dell’istruzione pubblica sono stati esaminati e dibattuti, fino allo sviluppo del sistema scolastico pubblico ancora oggi esistente. Il modo in cui siamo arrivati ​​al punto attuale dell’istruzione pubblica merita uno sguardo indietro di secoli alle primissime scuole dedicate all’educazione dei giovani americani.

I puritani riconoscono la necessità dell’istruzione pubblica

Già nel 17 ° secolo, la necessità dell’istruzione pubblica fu riconosciuta dai puritani che allora vivevano sulle coste americane. Questa educazione determinata dalla popolazione era essenziale sia per l’insegnamento delle abilità accademiche di base che dei valori religiosi fondamentali. La Boston Latin School fu fondata come prima scuola superiore pubblica nel 1635 a Boston, nel Massachusetts. La scuola è ancora in funzione fino ad oggi.

La colonia della baia del Massachusetts decretò nel 1647 che le città di 50 persone dovessero avere una scuola elementare pubblica e quelle con una popolazione di oltre 100 persone dovessero avere una scuola di latino. La funzione principale delle scuole in questo momento era insegnare a leggere in modo che i bambini imparassero a leggere la Bibbia. Le scuole hanno anche insegnato valori puritani e informazioni di base sulla religione calvinista, secondo il Centro di ricerca applicato .

La religione domina le prime scuole

Per tutto il XVIII secolo, l’attenzione alla scuola era di natura privata o religiosa. Molte delle scuole pubbliche sviluppate il secolo prima furono sostituite da accademie private durante quest’epoca. Alcune delle prime scuole private, come la Phillips Exeter Academy , la Deerfield Academy e la Phillips Andover Academy , che servono solo studenti maschi, sono diventate scuole di alimentazione per i college della Ivy League, secondo Wikipedia . Molte di queste scuole sono diventate istituzioni co-educative negli anni ’70 e sono ancora operative oggi.

Durante questa era, Thomas Jefferson ha chiesto l'istituzione di un sistema educativo finanziato dai dollari dei contribuenti. Il piano di Jefferson includeva un programma a due binari che divideva "i lavoratori e i dotti". Tuttavia, i piani di Jefferson all'epoca caddero nel vuoto, e fu solo nel secolo successivo che il sistema immaginato da Jefferson si realizzò. Fino ad allora, molte delle scuole pubbliche del XVIII secolo erano supervisionate da ministri ed erano gratuite sia per gli studenti maschi che per le studentesse. Alcuni hanno ricevuto una parte del finanziamento del governo per aiutare a pagare le loro operazioni.

L’istruzione pubblica si espande nel 19 ° secolo

Durante il 19 ° secolo, l’istruzione pubblica iniziò l’evoluzione nel sistema odierno, con la nascita di un certo numero di scuole pubbliche negli anni ’40 dell’Ottocento. PBS descrive l’aula del XIX secolo come una struttura sparsa, raffigurante la prevalenza della frugalità all’interno della comunità agricola dell’epoca. Gli strumenti di apprendimento consistevano in lavagne e gessetti, oltre a una manciata di libri scolastici. Gli esami orali e le recitazioni erano un evento quotidiano comune. Un solo insegnante insegnava a bambini di tutte le età e abilità.

La scuola era uno sforzo a livello di comunità, con i residenti della comunità che a turno fornivano rifornimenti come legna da ardere, costruivano banchi per gli studenti e pulivano la stalla dove venivano tenuti i cavalli che gli studenti portavano a scuola durante il giorno. Anche l'insegnante della scuola, che in genere era una giovane donna non sposata, era assistita dalla comunità, soggiornando frequentemente nelle case delle famiglie locali e ruotando i luoghi secondo necessità.

Horace Mann, che divenne Segretario dell'Istruzione del Massachusetts nel 1837, fu determinale nella creazione di una più ampia rete di scuole pubbliche. Mann si è concentrato sulla formazione degli insegnanti e sull'espansione dell'istruzione elementare a tutti gli studenti. Mann stabilì anche il sistema di separazione degli studenti per età e grado, che alla fine eliminò l'aula multigrado. Il movimento della "scuola comune" di Mann prese fuoco negli stati settentrionali ma non si diffuse nella regione meridionale fino all'incirca alla fine del secolo. A quel punto, 34 stati avevano stabilito leggi sulla scuola dell'obbligo che richiedevano agli studenti di frequentare la scuola fino a una determinata età. Nella maggior parte degli stati, quell'età era di 14 anni. Quattro scuole del sud adottarono leggi educative simili.

Problema chiave della segregazione nelle scuole del XX secolo

Alla fine del 19 ° secolo, la Corte Suprema degli Stati Uniti emise una decisione in Plessy v. Ferguson, che consentiva allo stato della Louisiana di offrire vagoni ferroviari “separati ma uguali” ai passeggeri bianchi e neri. L’idea è entrata anche nell’istruzione pubblica, poiché sono state istituite scuole separate per bambini neri e studenti bianchi. Alla fine, la segregazione razziale nelle scuole pubbliche diventa un mandato federale, con le scuole “nere” che spesso ricevono meno finanziamenti rispetto alle scuole nelle comunità bianche più ricche.

Non è stato fino al 1954 e la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti in Brown v. Board of Education, che la desegregazione è diventata la nuova parola d’ordine nell’istruzione pubblica. La sentenza affermava che la segregazione delle scuole era “intrinsecamente ineguale” e doveva essere abolita. Nonostante la sentenza, molti distretti scolastici hanno impiegato diversi anni per eliminare completamente la segregazione. Oggi, alcuni sostengono che la segregazione è ancora in vigore , semplicemente in base al modo in cui le scuole sono suddivise in zone. Tuttavia, le scuole pubbliche non sono più in grado di discriminare gli studenti, in base alla razza o al sesso.

