“Gli ha riso in faccia”: retroscena imbarazzante, Giulia Salemi beccata così dalle telecamere [VIDEO]

Stroncatura pesante per Giulia Salemi dopo l’intervento in diretta: volano accuse esplicite nel confessionale.

Durante l’ultimo prime time del “GF Vip 7”, la diretta ha gradualmente imboccato una china sempre più animata e litigiosa.

I blocchi conclusivi del programma, infatti, hanno messo a confronto nuovamente Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. La due giovani si vedono reciprocamente come fumo negli occhi sin dal loro primo incontro, complice anche la relazione di entrambe con Edoardo Donnamaria.

Dopo le iniziali invettive della spadaccina salernitana, anche Micol Incorvaia ha contrattaccato, definendo Antonella come una persona “limitata mentalmente“. Le sue esternazioni hanno creato ampio scalpore in rete, suscitando persino la replica piccata del padre dell’atleta. Alfonso Signorini ha trasmesso in diretta la clip incriminata, nonché i relativi tweet da parte della rete. La reazione di Antonella non si è fatta certo attendere…

Giulia Salemi riporta il sentiment di Twitter, ma Antonella non ci sta

L’italo-persiana Giulia Salemi ha recentemente assunto il ruolo di “madrina dei social”, e occupa una postazione esclusiva nel parterre del “GF Vip 7”.

L’influencer comunica in tempo reale le reazioni degli spettatori e anche stavolta, interpellata dal conduttore, ha riferito anche le opinioni popolati in merito alla diatriba tra Antonella e Micol.

Giulia Salemi ha premesso: “Il web è spaccato a metà“, riportando poi un paio tra i tweet più significativi. Nella fattispecie, quello inerente Antonella Fiordelisi dipingeva la spadaccina come un’attrice consumata ed una stratega, con profondo disappunto dell’atleta.

Durante il rituale delle nominations, quindi, Antonella ha approfittato della parentesi in confessionale per esprimere le proprie contrarietà al riguardo. La giovane gieffina ha infatti denunciato: “Ti dico la verità. Io sono anche un po’ sconvolta dai tweet che legge Giulia, perché quando gli altri vengono attaccati e hanno momenti di sconforto, lei subito è pronta a leggere i tweet divertenti, dove stanno vicino e tutto, a me sempre metà e metà…“.

GIULIA SALEMI CHE GLI RIDE IN FACCIA MIO DIO 🔥 #gfvip pic.twitter.com/5PRFh8gw7r — sam 👼🏽 (uomonero)🎄 (@SamTonellato) December 6, 2022

Consapevole di aver citato solamente i contenuti più politicamente corretti, Giulia Salemi ha reagito con un sorriso divertito, senza replicare ulteriormente alle insinuazioni. L’influencer rappresenta probabilmente la voce più autorevole all’interno del programma, almeno a livello di rappresentanza popolare. La pupilla del pubblico riporta infatti fedelmente le preferenze degli spettatori, cercando sempre di mantenere un aplomb imparziale e controllato.

Le accuse di Antonella Fiordelisi potrebbero tradursi in un ulteriore tracollo di consensi… Voi che ne pensate?

The post “Gli ha riso in faccia”: retroscena imbarazzante, Giulia Salemi beccata così dalle telecamere [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.