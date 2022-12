“È una prostituta”: Edoardo Donnamaria scivola in diretta, cala il gelo in Casa [VIDEO]

Il giovane Edoardo Donnamaria compie una gaffe senza precedenti: la sua bordata zittisce i compagni di avventura.

Sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, il volto di “Forum” ha spiccato tra i concorrenti per garbo, educazione e ponderatezza.

Il suo carattere mite equilibra spesso quello della fidanzata Antonella Fiordelisi, mordace salentina dall’indole competitiva. La loro relazione, costellata di alti e bassi, anima le dinamiche nel reality, tra scenate di gelosia e scaramucce tra innamorati.

Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria ha affrontato con i compagni un argomento assai spinoso, finendo per creare un momento di imbarazzo palpabile durante un confronto in zona beauty.

Edoardo Donnamaria emette una dura sentenza, Edoardo Tavassi si dissocia

Durante una chiacchierata dai toni leggeri, Edoardo e Antonella hanno affrontato il tema del matrimonio davanti ad Edoardo Tavassi e Sofia Giaele De Donà.

Nella fattispecie, Edoardo Donnamaria ha commentato l’indole di alcune donne, da lui ritenute arrampicatrici sociali. “È una prostituta. Una che si sposa per soldi, è una prostituta.“. L’ex naufrago ha interloquito, fiutando il potenziale pericolo: “Io mi dissocio…“.

Edoardo Donnamaria ha replicato: “Ma perché ti devi cag*re sotto? Non pensi sia così? Non tecnicamente, ma di fatto è la stessa cosa…“. Un silenzio imbarazzato ha quindi avvolto i concorrenti coinvolti nella conversazione, ed Antonella ha cercato di sviare l’attenzione dalla scottante uscita del fidanzato. In particolare, la regia presente nell’acquario di Cinecittà ha focalizzato l’attenzione su una silenziosa Sofia Giaele De Donà.

La giovane ereditiera ha continuato a struccarsi senza battere ciglio, ma la bordata di Edoardo non è passata in sordina. Sofia Giaele, in effetti, ha affrontato più volte scomode critiche per il suo matrimonio con il facoltoso imprenditore statunitense Bradford Beck. Alcuni gieffini, inoltre, hanno spesso scherzato sul valore dei gioielli della compagna, arrivando persino a battute esplicite al riguardo…

Il gelo che è calato dopo quel “Una che si sposa per soldi è una prostituta”#GFvippic.twitter.com/bW21dq18xb — Paola. (@Iperborea_) December 4, 2022

Nonostante Edoardo Donnamaria abbia generalizzato, senza puntare il dito contro una persona specifica, le sue riflessioni hanno scatenato un vespaio in rete. Lo dimostra anche la reazione di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Tavassi, chiaramente in difficoltà davanti all’esternazione del figurante di “Forum”.

Alfonso Signorini sceglierà di proporre la clip in diretta? Non resta che attendere la prossima, scoppiettante, puntata del programma…

