CAORLE STREET WINTER EDITION Si parte con Gabry Ponte il 7 dicembre

Il Caorle Street Food Festival ospiterà anche il Deejay Time di Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso il 16 dicembre. Sabato 17 dicembre Febbre a 90, la più grande festa anni 90 italiana. Sul palco il 26 Fred De Palma. Il 31 dicembre serata di Capodanno con Il Pagante, Will e Radio Piterpan e musica fino all’alba. Tutti gli eventi al Palaexpomar di Caorle. Tommasello: “Una maratona di spettacoli senza eguali in Italia”.

Un calendario ricco di eventi quello del Caorle Street Winter Edition che decollerà sul litorale il prossimo 7 dicembre e proseguirà fino al 3 gennaio con l’evento di chiusura.

Il primo evento musicale è previsto il 7 dicembre alle 21, in apertura del Festival. Al Palaexpomar si esibirà Gabry Ponte, noto dj e produttore discografico, e storico membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love. Ha collaborato con artisti quali Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Jovanotti, Thomas, Amii Stewart, Shaggy, Marracash e Elisa. Sarà il protagonista del suo show a ritmo dance.

Sabato 10 dicembre invece tocca all’evento targato Radio Piterpan con Merk & Kremont, duo di dj milanesi che animeranno una serata targata anni 90.. Merk & Kremont è il duo italiano di disc jockey formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona, entrambi originari di Milano. Nel 2014 sono stati inclusi nella classifica annuale “Top 100 DJ” stilata dalla rivista DJ Magazine, posizionandosi al 94esimo posto. Il loro successo è iniziato all’estero, in Italia hanno prodotto hit per Fabio Rovazzi, Il Pagante, Benji & Fede e firmato la produzione di “Good Times” di Ghali e “Allora ciao” di Shade. Tra le loro hit “She’s Wild” assieme al cantautore inglese The Beach. Hanno suonato nelle più importanti location mondiali tra cui il Pacha (Ibiza), il Drai’s (Las Vegas) e l’Ultra Music Festival (Miami).

Venerdì 16 dicembre sarà la volta del Deejay Time con i Dj Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. La serata con il programma dance che ha fatto la storia della radiofonia italiana ed i suoi intramontabili conduttori, presenti a Caorle per uno spettacolo live da sbellicarsi dalle risate. Nato nel 1984 su Radio Deejay, il Deejay Time è uno dei programmi più longevi della storia radiofonica italiana. Incentrato sulla musica dance e puntando tutto sull’ironia dei conduttori, ha visto tra gli ospiti tantissimi artisti di fama internazionale.

Sabato 17 dicembre 2022 invece ci sarà “Febbre a 90” la festa anni 90 numero 1 in Italia e “Gigi L’Altro Show” con il suo famoso “Tribute Show” in onore del dj italiano Gigi D’Agostino. Tutte, ma proprio tutte le più belle canzoni degli anni 90. Durante la serata ci sarà anche qualche salto nei mitici anni 2000 per i più giovani e nei coloratissimi anni 80 per i più grandi. Febbre a 90 è un vero e proprio viaggio nostalgico nella musica che ha fatto cantare e ballare negli ultimi decenni milioni di persone. Luigi, in arte Gigi L’Altro, che con il suo personaggio ispirato a Gigi d’Agostino, è già protagonista di tantissime serate in tutta Italia. La sua somiglianza al Maestro della Dance Anni 90 è incredibile e come Gigi Dag sta conquistando grandi discoteche e locali a suon di Lento Violento e cassa potente.

Lunedì 26 dicembre invece sarà la volta del cantante hip hop Fred De Palma che animerà la serata al Palaexpomar. Dopo 21 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna, anche “UNICO”, il suo ultimo album ha raggiunto la certificazione ORO. Al suo interno le hit “Un altro ballo”, certificato Platino, con la superstar brasiliana Anitta e “Paloma”, tre volte Platino con oltre 51 milioni e mezzo di stream su Spotify. Un concerto imperdibile per tutti gli amanti del reggaeton.

L’evento clou della maratona sarà tuttavia la serata di Capodanno: cena al Palaexpomar, a due passi dal mare, a seguire musica e spettacolo live fino all’alba. Ospiti della serata: Il pagante, Will, Radio Piterapan con Alice Fassina, Andrea De Luca, Andrea Nordio, Andy Mancuso, DJ Maxwell, Fedro e Marco Baxo. Nati a Milano nel 2010, il Pagante è una band dance pop nata da una pagina Facebook, volta a creare ironia sugli stili di vita dei giovani milanesi, in particolar modo sui cosiddetti PR e su coloro che acquistano dai PR i biglietti per gli eventi, ossia i paganti, da cui prende il nome la formazione. Hanno pubblicato 3 album con decine di singoli.

L’area sarà allestita in più spazi di fronte all’enorme palco da 25 metri per dieci. Per cena, saranno a disposizione circa 700 coperti. Attorno, all’esterno, food truck americani, di quelli con la roulotte; stand con la vendita di prodotti (da citare un curioso sexy shop) e aree di divertimento. La Redbull ha creato una zona gaming, per giocare e divertirsi sugli maxischermi e rilassarsi coi videogames degli anni Settanta; in un’altra zona l’Heineken predisporrà la propria area party. Per gli amanti del Gin, anche uno spazio dedicato alle degustazioni. Una location versatile quella del Palaexpomar allestita per creare un’esperienza musicale unica. Un impianto polifunzionale, completamente coperto e riscaldato, in grado di ospitare grandi spettacoli musicali offrendo innumerevoli soluzioni con capacità sino a tremila partecipanti agli eventi.

Questo il progetto artistico studiato dagli organizzatori del Caorle Street Food Festival, guidati da Simone Tomasello. “Un festival invernale che non ha paragoni in Italia e pochi imitatori a livello europeo, Caorle tornerà al centro della movida e del mondo del clubbing d’inverno”, dice Tomasello. “A supportare l’iniziativa, una decina tra i locali di tendenza del litorale e nostri storici sponsor, quelli ci hanno permesso di portare centinaia di migliaia di persone negli anni passati a Caorle, anche durante il periodo natalizio”.

Gli organizzatori sono certi del successo dell’iniziativa, che nasce sull’esperienza del Caorle Street Food Festival. Nel 2017 gli spettatori furono 98 mila, l’anno successivo si giunse a quota 106.000: per quattro giorni Caorle si è trasformata nella capitale d’Italia dello Street Food, coniugando la presenza dei migliori truck food italiani alle performance musicali di artisti nazionali ed internazionali. E ancora: 102 mila presenze nel 2019. Tra i nomi degli artisti che si sono alternati sul palco nel corso degli anni citiamo Steve Aoki, Gigi d’Agostino, Albertino, Fabri Fibra e Mamacita.

Tra i locali e gli sponsor che sostengono l’evento, alcune delle realtà più note e stimate sul Litorale: Al Bacaro, Siró, La vela, AQA palace, Don Pablo, Bacaro al Bateo, Fetta’s e Santè. A breve gli annunci ufficiali di tutti gli artisti che sono pronti a far ballare i giovani. Per questa prima edizione invernale dell’evento, obiettivo è anche quello di rilanciare il turismo a Caorle, anche con la collaborazione dei locali della movida. La città infatti d’estate accoglie circa 4,3 milioni di turisti, di questi 3 milioni arrivano dall’estero. L’idea è quella di aumentare i flussi verso il Litorale anche nei mesi più freddi dell’anno, l’impegno degli organizzatori è finalizzato a coinvolgere tutta la città e ben lo hanno dimostrato anche negli scorsi anni con l’evento natalizio, organizzato da zero e reso celebre a livello nazionale: oltre mezzo milione di persone si sono recate in città per assistere alla kermesse natalizia.

Per prenotazioni e informazioni: www.caorlestreetfestival.com