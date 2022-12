“Non sei normale!”: Oriana Marzoli sferra l’attacco, bufera in corso a Cinecittà

Oriana Marzoli si scatena nella casa di Cinecittà: è faccia a faccia con Daniele Dal Moro, volano stracci tra i due concorrenti.

La pepata influencer venezuelana sta attraversando un periodo difficile nel format.

Durante l’ultima puntata del “GF Vip 7”, l’opinionista Sonia Bruganelli ha analizzato la relazione tra Oriana e Antonino Spinalbese, bollando l’influencer come una stratega ed un’attrice consumata.

L’iniziale attrazione tra i due, sfociata poi in baci appassionati sotto alle coperte, al momento si è raffreddata, e l’hair-stylist ha preso le distanze dalla bella sudamericana. Oriana Marzoli, dal canto suo, non ha gradito il trattamento riservatole dall’opinionista, e ha affrontato in diretta Sonia Bruganelli in uno scontro senza precedenti. Il nervosismo di Oriana ha infine coinvolto anche Daniele Dal Moro, e i due sono giunti ad uno scambio reciproco di spiacevolezze all’interno del format…

Oriana Marzoli affronta Daniele Dal Moro: rapporto al capolinea

L’influencer e l’ex tronista, dopo un iniziale tira e molla, hanno reciprocamente preso le distanze.

Le differenze caratteriali tra i due sembrano inconciliabili, ed Oriana ha tacciato il compagno di incoerenza. Daniele Dal Moro ha quindi replicato: “Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere! Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho un’educazione, ma il mio pensiero su te non cambia. Io non sono carino con te, ma visto che viviamo nello stesso posto insieme non è che ti dico ‘non salutarmi’, mica ho quindici anni…“.

Oriana ha allora sentenziato: “Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo!“. La bordata dell’influencer ha esasperato definitivamente Daniele Dal Moro, che l’ha quindi rimbeccata: “Io e te passiamo le giornate non parlandoci. La scorsa puntata, finita la diretta, sei venuta sul divano a chiedermi di Micol e di Wilma. E mi chiedi se mi piace Micol? Perché me lo chiedi? A pelle proprio non mi piaci, te l’ho detto mille volte. Visto come ti sei comportata con me, io eviterei pure di salutarti. Se ti saluto è perché sono educato!”.

Daniele e Oriana che si scannano e Nikita che cerca di portarsi via Daniele per farlo calmare, io mi sto pisciando 💀#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/xmMXuIscbt — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 3, 2022

La situazione tra i due appare tesissima: riusciranno ad appianare le loro divergenze?

