oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-5-all’11-dicembre

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Ariete – Caro Ariete, la prima settimana di dicembre sarà un po’ difficile da affrontare perché i pianeti Mercurio e Venere lasceranno il tuo segno per entrare in quello “nemico” del Capricorno. Pertanto preparati ad affrontare gli ostacoli che ci saranno nella tua […]

