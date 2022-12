un-sindacato-per-mucche-e-vitelli?-a-cremona-la-sfida-di-un-veterinario

Un sindacato a difesa di quei lavoratori che, letteralmente, donano il sangue all’azienda, ma non ricevono nulla in cambio. È l’idea che parte da Cremona, capitale italiana della zootecnia, prima a istituire un “sindacato per animali lavoratori”, ovvero l’Osservatorio del Benessere Animale (Oba). Il gruppo di professionisti che l’ha fondato punta a migliorare le condizioni nelle stalle, sia sul piano della salute e che dello spazio, tramite controlli periodici e mirati, in caso di specifiche segnalazioni. Il progetto mescola tecnologia, controlli e formazione con l’obiettivo di avere un giorno allevamenti sostenibili e “distensivi”. Alla testa dell’organizzazione ci sono il veterinario Nicolò Mirco Bissolati e l’agronomo e allevatore Mattia Vasta, ma del team fanno parte anche l’avvocato, docente e allevatore Vittorio Bandera e lo storico, illustratore e divulgatore scientifico Guido Damini. “A iscriversi al sindacato sono direttamente i caseifici e le latterie, ma della ‘lotta’ se ne occupa direttamente il veterinario nel suo monitoraggio degli allevamenti”, ha raccontato Vasta. “Se verifico un eccesso di mortalità, ad esempio, esigo un monitoraggio del sangue per verificare se la colostratura dei vitelli è stata fatta o meno nei tempi giusti o se sono state violate altre misure”.

Photo by Julissa Helmuth on Pexels

Come lascia intendere il termine “sindacato”, il principio alla base è che gli animali siano come dipendenti, che possiedono dignità e possono godere di benefit. Ad esempio sono previste garanzie per la maternità, esami del sangue e controlli di salute per i vitelli. Insomma, un’utopia, una provocazione – al momento – ma che magari un giorno avrà vincoli legali. Per adesso un modo per le aziende di certificare il loro livello di “civiltà e rispetto, ma anche di qualità di quel che si vende poi al dettaglio. “L’allevamento intensivo è sbagliato perché erode le riserve di mucche destinate alla produzione. Servono allevamenti ‘distensivi’, perché se l’animale sta bene otteniamo anche prodotti migliori”. Ad aiutare il processo, naturalmente ci sono tutta una serie di risorse digitali. Tramite un software, il caseificio può monitorare direttamente le stalle fornitrici e ottenere dati aggregati sul numero dei capi, sulle cuccette e gli abbeveratoi, oppure sugli spazi disponibili. In questo modo si possono controllare gli indici di benessere delle stalle, identificare sovraffollamento e stress, fare previsioni sul latte “con un margine di errore prossimo all’1%. Così le bovine saranno più sicure, meno inquinanti e più performanti”, aggiunge Bissolati. Tra le questioni etiche sollevate da Oba c’è anche il fatto che “i cremonesi hanno smesso di mungere negli anni ’90, e da quel momento hanno iniziato a occuparsene gli indiani, che in alcuni casi non sanno tutelare gli animali”, dice Bissolati. “Non si tratta di un pregiudizio o di un’accusa nei confronti delle persone che lavorano nelle stalle, ma vorrei mettere in guardia dai rischi di una formazione inadeguata. Con gli investimenti giusti si possono creare stalle da tre milioni di euro completamente robotizzate dove l’animale neppure incontra l’uomo. Questa è una garanzia per le bovine perché l’uomo talvolta può essere cattivo, mentre il robot no, grazie ai dati corretti inseriti nel suo sistema”, conclude il veterinario, che è convinto della maggiore qualità ed etica di stalle robotizzate. Il progetto sarà ufficializzato il 3 dicembre nel corso delle “Fiere Zootecniche di Cremona” con una simbolica “firma di zoccolo” apposta alla Magna Charta Libertatum, chiamiamolo un Manifesto degli animali lavoratori, da parte della bovina vincitrice del premio internazionale per la vacca più bella. Sono molti ad oggi i tentativi di rendere più etico il rapporto tra l’uomo e gli animali che sfrutta ai suoi scopi. Un altro esempio e l’Organismo per il Benessere Animale (OBA) della Stazione Zoologica Anton Dohrn. In attuazione della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”, l’OBA della SZN ha il compito di tutelare e promuovere il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici, espositivi o didattici presso le sue strutture, ma anche monitorare i progetti e le attività che riguardano la sperimentazione animale, verificandone la correttezza sotto il profilo etico e scientifico, e l’ottemperanza con la normativa vigente.

