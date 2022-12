“ti-sta-guardando”:-oriana-marzoli-lancia-la-sfida,-pronta-a-tutto-per-la-diretta

L’influencer Oriana Marzoli lancia un guanto di sfida all’opinionista del GF Vip, è pronta allo scontro in diretta.

La venezuelana è reduce da una puntata ricca di sorprese e batoste morali del tutto inaspettate.

In effetti, Oriana Marzoli ha ricevuto diverse docce fredde durante l’ultimo prime time del programma. Dopo un feedback deludente da parte di Antonino Spinalbese, anche le opinioniste si sono accanite su di lei.

Sin dal suo ingresso nel format, l’influencer ha sondato il terreno con tutti i maschi della casa, puntando poi inevitabilmente al corteggiato hair-stylist. Antonino, dal canto suo, ha coltivato diverse relazioni preferenziali nel format: dapprima con Ginevra Lamborghini e, in seguito, con Sofia Giaele De Donà. Sembra però non aver mai archiviato la relazione con l’ereditiera della casa automobilistica di lusso, e il loro recente incontro sembra aver destabilizzato le sicurezze di Oriana. Oltretutto, l’influencer aveva banalizzato il sentimento del parrucchiere per la figlia, paragonandola al suo cane, e l’episodio aveva notevolmente raffreddato i rapporti tra i due.

Oriana Marzoli reagisce alle critiche, fuoco e fiamme su Sonia Bruganelli

La bionda opinionista aveva analizzato il comportamento di Oriana Marzoli nel corso della puntata dello scorso lunedì, mettendo in dubbio la sua buona fede.

Al pari della collega Orietta Berti, infatti, Sonia ha tacciato l’influencer di strategia e di consumato uso delle arti drammatiche. Oriana Marzoli, del resto, aveva accolto l’allontanamento da Antonino Spinalbese con profonda delusione, lasciandosi andare spesso a pianti sconsolati a favor di telecamere.

Sonia quindi l’aveva bacchettata: “Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante…”. Oriana aveva respinto le accuse, contrattaccando: “Come donna non vali niente, non ti voglio neanche sentire!“. L’opinionista, forte della sua posizione, aveva concluso: “Se solo potessi pensare ti sentiresti male, amore!”.

Smaltito il nervosismo, Oriana ha lanciato una provocazione all’opinionista in vista della prossima diretta. Convinta che Sonia si sia ingiustamente accanita su di lei, ha paragonato i suoi pianti per Antonino con il recente crollo di Nikita Pelizon in relazione a Luca Onestini. E, davanti alle compagne di avventura, ha declamato alle telecamere: “Io comunque voglio sentire Sonia, la prossima puntata, vi giuro, glielo dirò. Sonia, voglio vedere quello che pensi veramente nella prossima puntata, visto che neanche si sono baciati. Voglio vedere cosa pensi veramente di una donna che piange per 4 giorni.”.

Antonella Fiordelisi ha interloquito: “Ti sta guardando, lei li guarda tutti i daily… Non ti preoccupare, ti sta guardando!“. L’influencer ha concluso con decisione: “Voglio capire. Grazie, starò attenta, grazie!”.

la reina oriana ha un messaggio per sonia ✈️ ti amooo #gfvip pic.twitter.com/ZE5lGb7nKY — sam 👼🏽 (uomonero)🎄 (@SamTonellato) December 1, 2022

… Non resta che preparare i pop-corn…

The post “Ti sta guardando”: Oriana Marzoli lancia la sfida, pronta a tutto per la diretta appeared first on Ck12 Giornale.