“non-voglio-cadere-in-tentazione”:-doccia-fredda-per-amadeus,-rifiuto-secco

Amadeus scalda i motori per la prossima edizione di Sanremo: la proposta alla nota soubrette, però, va in fumo.

Pilastro della pubblica emittente ormai da molti anni, Amadeus sta già pianificando con cura la preparazione del prossimo Festival della Canzone italiana.

Il conduttore è reduce da un’estenuante tornata di selezioni per decretare i talenti che, da Sanremo Giovani, approderanno sul palco dell’Ariston. Dopo 3 mesi di lavoro, e 1263 brani vagliati da talent-scout e produttori, Area Sanremo ha finalmente gli ultimi 4 nomi che completeranno la rosa di cantanti in lizza per la kermesse. Tra di essi spuntano FIAT 131, Colla zio, Noor e Romeo & Drill. Essi si contenderanno lo stage con i già selezionati Gianmaria, Giuse the Lizia, Maninni, Mida, Olly, Sethu, Shari e Will il 16 dicembre nella serata finale di Sanremo Giovani.

Amadeus, estenuato ma soddisfatto, ha commentato: “Abbiamo portato a termine il mandato affidatoci dal Comune di Sanremo, con rigore e passione. Adesso spetta ai quattro artisti selezionati la grande sfida in vista di Sanremo 2023“.

In parallelo, il conduttore sta anche scandagliando la scuderia dello show-business, in cerca di host di prestigio con cui condividere il palco della rassegna. La preferenza di Amadeus sarebbe ricaduta su Natalia Estrada, da tempo assente dal piccolo schermo, ma la soubrette avrebbe risposto così…

Amadeus corteggia Natalia Estrada: fioccano picche

La showgirl ha scelto consapevolmente di abbandonare il mondo dello spettacolo in favore di una vita semplice e ritirata, a contatto con la natura.

Dal 2007, infatti, Natalia Estrada ha scelto un suggestivo ranch in Piemonte come rifugio ideale, e da allora compare fugacemente solo a manifestazioni campestri e fiere dedicate. L’ex showgirl ha declinato con grazia l’invito del conduttore, argomentando ai giornalisti di “Chi”: “Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita. Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo. Per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso“.

Natalia Estrada sembra non aver alcuna intenzione di tornare sotto le luci della ribalta: “Ha presente Sanremo? Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero.”. Il conduttore, però, avrebbe cercato di agganciarla con ogni mezzo: “Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo. Nessuna paura di tornare in tv: La cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per essere vicina agli studi…“.

L’ex soubrette ha infine concluso serenamente: “Non voglio cadere nella tentazione…“. Natalia Estrada sarà quindi la prima, grande, assente sul palco della kermesse… Non resta che attendere i nomi delle papabili sostitute: a giudicare dalle scelte di Amadeus, possiamo già scommettere che non saranno presenza scontate!

The post “Non voglio cadere in tentazione”: doccia fredda per Amadeus, rifiuto secco appeared first on Ck12 Giornale.