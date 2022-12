dopo-cop27:-il-racconto-dell’attivista-roberta-bonacossa-di-change-for-planet

A quasi due settimane dalla conclusione dei lavori della COP27, Roberta Bonacossa, presidente e founder di Change for Planet, associazione di giovani volontari che ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo sostenibile, condivide con noi la sua esperienza da observer a Sharm el-Sheikh.

Ascoltare la sua testimonianza è una preziosa opportunità per comprendere più da vicino come si è svolta una COP che, tra contraddizioni, ritardi e piccolissimi passi avanti dell’ultimo minuto, come la decisione di istituire il fondo Loss&Damage (Perdite e Danni), fa sperare, da un lato, in nuovi orizzonti per per una cooperazione multilaterale, e ci lascia, dall’altro, con moltissime domande aperte e questioni da risolvere.

