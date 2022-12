dal-salvataggio-della-raffineria-di-priolo-a-madre-natura-vs-babbo-natale:-5-news-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1. Clima, Europa in ritardo con gli obiettivi

Lo rileva uno studio di Scope Ratings. Anche se i piani climatici verranno attuati, l’UE mancherà il suo obiettivo per un 15% di emissioni. Le conseguenze sono molto gravi: i costi economici e sociali di una transizione disordinata sono stimati dalla BCE a circa il 25% del PIL entro il 2100.

2. Più donne nei Consigli di amministrazione

Via libera definitivo dal Parlamento europeo alla Direttiva che, entro la fine di giugno 2026, obbligherà tutte le grandi società quotate dell’Unione europea a incrementare la presenza di donne nelle posizioni apicali.

3. L’Italia non ha una strategia climatica

All’indomani del dramma della frana di Ischia, risulta che solo Lombardia, Sardegna ed Emilia-Romagna hanno adottato una Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici basata sul Piano nazionale preparato dall’Ispra nel 2018 assieme al Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici

4. La raffineria di Priolo, in Sicilia, sarà salvata con la nazionalizzazione

La decisione è legata al fatto che il 5 dicembre diventerà operativo l’embargo sul petrolio di Mosca da parte della Ue

5. Madre Natura versus Babbo Natale

Avevano uno scopo comune: dare ai bambini ciò che desideravano. Ma poi l’idillio è svanito, e il matrimonio tra Madre Natura e Babbo Natale ha portato a un drammatico divorzio.

