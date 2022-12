Trionfa a Torino “Nanotech Edition” con Confimi Industria Piemonte

Dai vertici si deve aspettare una regia di eccellenza e la costruzione di un quadro analitico e preciso per una governance utile ed etica. Le nanotecnologie devono essere messe a sistema e supportate da esperti e finanza che parlino il linguaggio delle imprese”.

Un importante momento del convegno c’è stato durante la consegna del premio ‘Call4Earth Award‘ al dott. Matteo Beccuti, amministratore di Environment Park da parte della dott.ssa Ilaria Ricci, responsabile dello sviluppo e delle relazioni esterne di Impatta, Earth day Italia e Next4

Tra gli interventi tutti degni di nota, quello dell’assessore della regione Piemonte Andrea Tronzano, sottolinea: “Un tema importante quello di oggi, che evidenzia l’importanza della nanotecnologia e della sua evoluzione, felice di essere presente e di supportare tale iniziativa”

Un appuntamento che ha evidenziato l’importanza delle Nanotecnologie, o meglio: “La nanotecnologia affascina diversi ambienti, sia industriali, edili e istituzionali; il vero successo quindi, è poter offrire una soluzione a ogni richiesta che viene avanzata. Confimi Industria Piemonte e l’Environment Park di Torino, con il sostegno e la presenza del Politecnico di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale e stimati rappresentati dell’imprenditoria; in questa prima edizione non solo ha affrontato un tema di grande attualità ma ha ampliamente dimostrato che: “” per il mondo dell’imprenditoria. Una vera e propria rivoluzione che evidenzia importanti cambiamenti in vari settori, l’obiettivo di questa attività è trasferire tecnologia, innescare l’innovazione, migliorare e proteggere le superfici e i materiali.