“È ridicolo!”: Antonella Fiordelisi scatena la rivalità, tremano le mura della Casa

Antonella Fiordelisi semina zizzania tra due compagni di avventura: volano parole di fuoco tra Antonino ed Edoardo.

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria anima le dinamiche nella casa del “GF Vip 7” da molte settimane.

I due giovani gieffini vivono una storia sentimentale costellata da alti e bassi, tra sfuriate di gelosia e tenere riappacificazioni, sotto agli occhi divertiti e talvolta esasperati del resto del cast. Nelle ultime ore l’ex spadaccina ha compiuto un’iniziativa assai rischiosa, e che ha scatenato la replica piccata di Edoardo: scopriamo di che si tratta…

Antonella Fiordelisi prende in prestito la camicia di Antonino: volano stracci in Casa

A poche ore dal risveglio, l’influencer salernitana ha chiesto in prestito ad Antonino Spinalbese una delle sue camicie: precisamente, un modello a scacchi neri e blu.

Edoardo Donnamaria non ha ben tollerato che la fidanzata indossasse l’indumento dell’hair-stylist, manifestando in seguito un acceso disappunto. Sebbene Antonella abbia spiegato ai compagni che la sua richiesta era puramente goliardica, il volto di “Forum” non ha ceduto alle sue lusinghe, trincerandosi in una cupa gelosia.

Antonino Spinalbese, in seguito, ha insinuato di fronte ad Alberto De Pisis che, secondo lui, Edoardo Donnamaria si sentirebbe in perenne competizione. Il parrucchiere ha infatti asserito: “Con Antonella, con chiunque, lo becchi una sera che parla di me“, ha esordito. “L’altra volta stavo andando a letto… Era lì che stava parlando con Antonella, e le continuava a dire: ‘No, no, non è come lo vedi tu’… Continuava con questo loop, poi sono arrivato io: ‘No, guarda, stavamo parlando di te’. Secondo te non ti sento?“.

L’hair-stylist ha poi proseguito: “È ridicolo, senti… A lui dà fastidio a prescindere, perché è una sua insicurezza. Alberto, dai! Come fate a non vederlo? Lui ce l’ha con me, non so come spiegartelo. Loro non sanno più per cosa litigare, secondo me.“. Alberto De Pisis ha quindi spezzato una lancia a favore di Edoardo, argomentando che, secondo il suo punto di vista, sarebbe Antonella a manifestare maggiormente la propria insicurezza.

Antonino, però, ha troncato il discorso sul nascere, continuando ad infierire su Edoardo: “È noioso, è pesante… Vorrei che loro due si fossero fidanzati ora. Perché tutto ‘sto pesantume che ha lui – non lei -, devi stare sempre attento a qualsiasi cosa!“.

Perciò adesso, oltre a Nikita che parla sempre di lui, ora spunta anche Edoardo.

Ahi, ahi… Si prospetta una nuova rissa nella casa del “GF Vip 7”. Voi da che parte state?

