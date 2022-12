“che-ca**o-fa?”:-edoardo-donnamaria-combina-un-disastro,-lo-sponsor-annuncia-battaglia-[video]

Il giovane Edoardo Donnamaria scivola in diretta: denigrato lo sponsor del programma, severi provvedimenti in arrivo per lui.

L’ex volto di “Forum” è uno dei componenti storici del cast, e milita nel reality di Canale 5 sin dallo scorso settembre.

Durante le settimane di permanenza nello show, Edoardo Donnamaria ha stretto un legame sentimentale con Antonella Fiordelisi, e il rapporto perdura tutt’ora tra alti e bassi quotidiani.

Durante l’ultimo prime time del programma Nikita Pelizon ha fatto esplodere la bomba: quest’ultima avrebbe infatti riferito a Luca Onestini che la spadaccina salernitana “svacca e poi piange in giro per la casa“.

Per quanto indelicata, la modella triestina ha sollevato una questione piuttosto preoccupante. Dopo il suo passato sulla pedana agonistica, infatti, Antonella Fiordelisi nella casa ha spesso fame fuori pasto, e ha pregato il fidanzato di aiutarla a limitarsi. Edoardo Donnamaria ha prontamente eseguito la richiesta, arrivando persino a toglierle il piatto da davanti per scongiurare eventualii abbuffate. Nelle scorse ore, però, il gieffino ha passato il segno, arrivando persino a sezionare uno degli sponsor del reality…

Edoardo Donnamaria analizza in diretta la nota marca di patatine

Antonella Fiordelisi, al pari dei compagni, stuzzica spesso l’appetito con i prodotti resi disponibili dagli sponsor del programma.

Durante uno spuntino fuori pasto a base di patatine confezionate, però, Edoardo Donnamaria ha apparentemente scoraggiato l’ex atleta dal proseguirne il consumo, facendole notare: “Tieni, tieni, leggi. Dimmi se sbaglio qualcosa. Patatine fritte: ingredienti…“.

Il figurante di “Forum” ha poi iniziato a snocciolare a memoria le varie componenti e additivi dello snack: “Patate, olio di semi di girasole, sale, senza glutine…“. Dopo aver terminato l’elenco delle informazioni nutrizionali, Edoardo si è informato: “Ho sbagliato qualcosa?“. Antonella ha replicato, cercando di tamponare: “No, sei bravo… Tipo le poesie…“.

Edoardo allora ha stuzzicato: “Perché sono così croccanti?“, ripentendo poi a memoria quanto stampigliato sulla confezione delle patatine. Tra gli utenti in rete c’è chi sostiene che il gieffino abbia solamente eseguito un esercizio mnemonico, altri spettatori invece lo hanno letto come un tentativo di disincentivare il consumo dello snack a beneficio di Antonella. La spadaccina sta vivendo un momento di insicurezza circa il suo fisico, e lotta spesso contro la fame fuori pasto.

D’altro canto, sarà curioso scoprire se i vertici dell’azienda sponsor interverrà, ammonendo la produzione del programma. La lettura degli ingredienti in diretta, infatti, solitamente non viene considerata come una strategia di marketing vincente. Del resto, uno dei molti utenti trasecola: “Che ca**o fa?“. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda.

