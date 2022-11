salvaguardia-del-mediterraneo:-i-progetti-di-worldrise-onlus-raccontati-da-aileen-roncoroni

Attraverso percorsi creativi di sensibilizzazione, divulgazione ed educazione che mettono in prima linea i giovani, Worldrise è una onlus focalizzata sullo sviluppo di progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino.

Aileen Roncoroni, marine scientist e divulgatrice scientifica di Worldrise Onlus ci parla dei progetti messi in campo dall’organizzazione non profit per la salvaguardia del Mediterraneo e della recente COP27, la prima nella storia delle conferenze sul clima ad aver dedicato un’intera giornata al tema della protezione della diversità biologica preparando il terreno alla COP15, il vertice ONU sulla biodiversità che quest’anno si svolge a Montreal dal 7 al 19 dicembre.

