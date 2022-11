LO CHARME DEL GRANDE GATSBY ARRIVA A BOLOGNA

Il Capodanno 2023 brilla di charme tra le favolose sale della Scuderia nel cuore di Bologna: è il Capodanno a tema “The Great Gatsby”

Il Capodanno brilla di charme tra le favolose sale della Scuderia, storico locale nel cuore di Bologna, che si prepara ad accogliere la festa delle feste: il Capodanno in Scuderia 2023. Il tema dell’evento non poteva essere che il più glamour e di tendenza, niente di meno che “The Great Gatsby”. La festa si ispira al capolavoro letterario di Francis Scott Fitzgerald pubblicato per la prima volta a New York il 10 aprile 1925. Feste meravigliose, fiumi di champagne, opulenza, sfarzo ed eccessi sono tutti gli elementi chiave dell’ambientazione scintillante della New York degli anni ’20, che troviamo anche nei film, tra cui quello di Baz Luhrmann con Leonardo di Caprio. Grande protagonista è il leggendario Mr. Gatsby, una figura mistica, vestita sempre di tutto punto, organizzatore seriale di feste esclusive e sfavillanti, il cui stile continua ad affascinare ed essere d’ispirazione.

Alla Scuderia di Bologna arriva tutta la magia e l’atmosfera del mondo del grande Gatsby per un Capodanno da ricordare. Trascorri il capodanno nella favolosa cornice della Scuderia, la discoteca più affascinante del centro di Bologna. La Scuderia è a soli 400 metri dalle storiche torri degli Asinelli e Garisenda che sono, oltre che il simbolo di Bologna, anche il punto inteso dai bolognesi come “il centro” per antonomasia. Oggi è uno dei simboli del centro bolognese e nella notte più importante dell’anno ospiterà un saluto al 2022 in grande stile tra i due simboli della città, Piazza Maggiore e le due torri, è la location perfetta per festeggiare una serata unica come quella di Capodanno a Bologna 2023.

Danze scatenate assicurate grazie alla vasta scelta musicale dei dj migliori della nightlife nei diversi locali della Scuderia, arredate in perfetto stile “New York Anni Venti”. La proposta culinaria porta a tavola ghiotte portate della tradizione bolognese e non solo per un cenone di alta qualità. Dopo il brindisi con le bollicine continua la serata per una notte all’insegna del divertimento e del ritmo sfrenato: dalle ore 00.30 si darà inizio a un open bar all inclusive per farvi scatenare fino alle prime luci del mattino del nuovo anno. Ecco il programma:

Ore 20.30: Arrivo alla location

Ore 20.30: Cena servita al tavolo

Ore 23.55: Countdown e brindisi di mezzanotte

Ore 00.05: si balla con la musica dei migliori dj della night life bolognese le cui sonorità ci accompagneranno fino all’alba del 2023.

Ore 00.30: Ingresso dopocena con open bar all inclusive (cocktail e drink)

Il capodanno in Scuderia è carico di magia e charme, per vivere la notte più lunga dell’anno e di certo più stilosa.