fastweb:-in-arrivo-un-nuovo-impianto-fotovoltaico-grazie-all’intesa-con-statkraft

Un accordo della durata di 12 anni per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico nel Lazio, in provincia di Latina, che contribuirà a soddisfare parte del fabbisogno di Fastweb di energia da fonte verde, aumentando così la disponibilità a livello nazionale di energia rinnovabile. È quanto prevede il Power Purchase Agreement (PPA) appena siglato dal noto operatore di telecomunicazioni in Italia e Statkraft, il più grande produttore europeo di energia rinnovabile.

L’intesa – sottolinea Fastweb in una nota – si inserisce nel percorso di sostenibilità ambientale che l’azienda ha iniziato già dal 2015 con l’acquisto del 100% di energia rinnovabile e con graduali interventi di efficientamento energetico della rete e dei data center.

Il nuovo impianto fotovoltaico, con una potenza nominale di 11,25 Megawatt (MWp), produrrà ogni anno 19 Gigawattora (GWh) di energia elettrica verde in esclusiva per Fastweb, consentendo così di risparmiare ogni anno l’emissione di circa 8.500 tonnellate di CO2, equivalente alla quantità di energia necessaria a coprire il fabbisogno annuale di circa 7.000 famiglie di 3-4 persone. La struttura, che sorgerà nella provincia di Latina in un’area in cui era presente un impianto dismesso, sarà operativa dal 2023 e soddisferà il 13% del fabbisogno di energia di Fastweb, aumentando così la disponibilità per il Paese di energia da fonti rinnovabili su rete nazionale e promuovendo allo stesso tempo la decarbonizzazione del sistema energetico italiano.

Inoltre, grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione in grado di orientare dinamicamente i pannelli fotovoltaici per massimizzare l’irraggiamento solare e minimizzare l’occupazione del suolo, il nuovo impianto potrà generare oltre il 20% di energia elettrica in più rispetto ad un impianto fotovoltaico con strutture fisse a suolo.

“L’approvvigionamento di energia rinnovabile è uno degli elementi cruciali per conseguire gli ambiziosi obiettivi che ci siamo fissati per diventare Carbon Neutral entro il 2025 e l’accordo con Statkraft contribuisce a rendere ancora più solida la nostra strategia green e ci aiuta ad essere più indipendenti dal punto di vista energetico – ha dichiarato Ernesto Bonalumi, Technology Officer di Fastweb -. Nonostante il momento di forte instabilità e la crisi energetica manteniamo saldo il nostro impegno per l’ambiente perché riteniamo sia la direzione giusta da intraprendere per garantire un futuro più sostenibile per tutti”.

“Con questo PPA – commenta Gennaro Mathieu D’Annucci, Head of Origination Italy and France -, siamo lieti di affiancare Fastweb nel raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità, riducendo la loro impronta di carbonio all’interno del percorso virtuoso teso a contrastare il cambiamento climatico”.

L’articolo Fastweb: in arrivo un nuovo impianto fotovoltaico grazie all’intesa con Statkraft proviene da The Map Report.