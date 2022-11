“erano-in-rapporti-intimi!”:-bomba-su-nikita-pelizon,-spuntano-retroscena-imbarazzanti

Controversi retroscena circa la relazione di Nikita Pelizon: dopo la dichiarazione, arrivano le soffiate scottanti.

La modella Nikita Pelizon nella ultime ore è stata il bersaglio di molti compagni di avventura nella casa del “GF Vip”.

La giovane triestina è stata accusata di aver depennato dalla lista della spesa il dolcificante, alimento utilizzato da gran parte del cast. In particolare, è stato l’hair-stylist Antonino Spinalbese a riservarle le invettive più infuocate, spalleggiato dall’amica Antonella Fiordelisi.

Durante l’ultima puntata la modella era stata tacciata di aver utilizzato toni di scherno alle spalle della spadaccina: come emerso da una clip, Nikita aveva riferito a Luca Onestini: “Svacca e poi piange in giro per la casa“. Antonella ha quindi colto la palla al balzo per infierire sulla compagna al momento opportuno, appoggiando Antonino Spinalbese durante il “dolcificante-gate”.

A questo clima teso, si aggiunge un’ulteriore indiscrezione circa la vita privata di Nikita. Seppur single, la modella era entrata nel programma mentre era ancora legata al noto ristoratore Valerio Tremiterra. La modella aveva accolto con dispetto la diffusione di un video privato della coppia, consegnato alla redazione di “Chi” e trasmesso poi in diretta. Da allora, l’imprenditore ha cercato di riconquistare la fiducia di Nikita, ma inutilmente. E, secondo una fonte di Deianira Marzano, l’ex fiamma dell’influencer nasconderebbe segreti ben più scottanti…

Nikita Pelizon, arrivano altre indiscrezioni su Valerio Tremiterra

La modella era reduce da un flirt con l’imprenditore napoletano, ma aveva compiuto il suo ingresso nella Casa senza particolari aspettative circa il futuro della relazione.

Dopo aver visionato il video-esclusiva di “Chi”, aveva sospettato il coinvolgimento del ristoratore, reagendo in seconda battuta con profonda amarezza e disillusione. Valerio Tremiterra aveva però pubblicato una missiva riparatrice sui social, dichiarando: “Ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. I miss you, my Angel“.

La sorella di Nikita, Jessica, aveva replicato lapidaria: “Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia…“.

Nelle ultime ore l’influencer Deianira Marzano, inoltre, ha ricevuto una soffiata rivelatrice da una fonte anonima. L’ex fiamma di Nikita avrebbe un’indole da donnaiolo, e durante la permanenza della modella nella Casa, avrebbe frequentato numerose altre donne.

L’informatrice anonima rivela infatti: “Conosco molto bene Valerio, ed immagino ti saranno arrivate una sfilza di segnalazioni su di lui… È un uomo pieno di donne attorno. E che se non ottiene ciò che gli interessa ti blocca. Dubito che sia innamorato, dato che neanche un mese fa andai nel suo ristorante, e lo vidi in rapporti molto intimi con una donna, tanto che andarono via assieme.“.

Insomma, Nikita Pelizon sembra sempre più isolata e sola, all’interno e all’esterno della Casa. Basterà l’affetto del pubblico e dei #nikiters a garantirle un percorso sereno?

The post “Erano in rapporti intimi!”: bomba su Nikita Pelizon, spuntano retroscena imbarazzanti appeared first on Ck12 Giornale.