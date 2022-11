“li-ha-sp*ttanati!”:-giulia-salemi-umilia-gli-autori,-salta-il-banco-in-diretta-[video]

Giulia Salemi scombina in piani degli autori: l’intervento in diretta spiazza persino Alfonso Signorini.

L’influencer Giulia Salemi ha presenziato anche all’ultima puntata del reality di Canale 5, seguendo attentamente grazie al suo tablet le dinamiche di Twitter in diretta.

Alfonso Signorini, in effetti, l’ha recentemente promossa “madrina dei social“, affidandole uno spazio esclusivo nel salottino televisivo del “GF Vip 7”. Soprannominata da tempo “voce della verità” dagli utenti del web, la showgirl italo-persiana ha svolto un ruolo fondamentale durante il “caso Bellavia”, fungendo da megafono per l’indignazione del pubblico.

Nelle ultime ore, Giulia Salemi ha nuovamente risalito la corrente, schierandosi al fianco di Nikita Pelizon dopo un attacco in diretta in piena regola…

Giulia Salemi sbugiarda gli autori del GF Vip durante il prime time

Durante uno dei blocchi conclusivi del programma, Alfonso Signorini ha affrontato la modella Nikita Pelizon, mettendola di fronte ad una precisa responsabilità.

Il conduttore ha mandato in onda una clip in cui l’influencer triestina confidava a Luca Onestini le sue impressioni su Antonella Fiordelisi. La spadaccina salernitana sta dimostrando oggettive difficoltà nella gestione del cibo e, da buona ex sportiva, teme di guadagnare peso in assenza di allenamenti costanti e adeguati.

Per tale ragione ha pregato il fidanzato Edoardo Donnamaria di aiutarla a moderare i suoi impulsi a tavola, a costo di toglierle persino il piatto da davanti. Nikita Pelizon ha rivelato a Luca Onestini le sue perplessità: “Mangia, svacca e poi piange“.

La frase ha scatenato una baraonda mediatica in piena regola, e alcuni utenti hanno condannato la ricostruzione della modella. Nikita Pelizon, dal canto suo, ha spiegato di aver solamente analizzato il disagio della coinquilina senza intenti maligni, ma piuttosto a titolo di preoccupata confidenza. Se Alfonso Signorini e le opinioniste hanno bacchettato duramente la sua ingerenza, arrivando persino a definirla “grave”, Giulia Salemi ha ribaltato la situazione. L’influencer, infatti, ha proposto al pubblico una diversa lettura dei fatti.

L’influencer ha riferito: “Il web difende Nikita, perché sostengono che quella frase è stata estrapolata, e che in realtà lei non abbia detto niente di male“. L’espressione piccata di Alfonso Signorini nell’udire l’interpretazione di Giulia Salemi è ormai virale in rete…

La mia regina Giulia Salemi che sputtana l’elfo , la trasmissione, la regia, il confessionale! Grazie Giulia , grazie voce del popolo! La faccia di Alfonso dice tutto #GFvip #incorvassi https://t.co/DqI1I1qSuL — Zauditù dei J E R Ù (@HelenaG07927152) November 29, 2022

Uno tra i molti utenti commenta infatti: “La mia regina Giulia Salemi che sp*ttana l’elfo , la trasmissione, la regia, il confessionale! Grazie Giulia, grazie voce del popolo! La faccia di Alfonso dice tutto!“. Voi che ne pensate?

