“prendete-provvedimenti!”:-appello-urgente-al-gf-vip,-squalifiche-in-arrivo-dopo-la-bufera-in-casa-[video]

Al GF Vip si scatena la tempesta perfetta: richiesta l’espulsione per la coppia di concorrenti nella casa di Cinecittà.

La prossima puntata del reality per antonomasia si preannuncia alquanto scoppiettante. Per la seconda volta, infatti, il popolo del web sta reclamando a gran voce la testa di due concorrenti nel cast.

Si tratta delle navigate Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Dopo aver smaltito la quarantena all’esterno della Casa, la cantante e la conduttrice hanno fatto ritorno all’ovile televisivo. Negli ultimi giorni Patrizia e Wilma hanno dimostrato palese insofferenza nei confronti della giovane Micol Incorvaia, scatenando la reazione durissima della rete. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto…

GF Vip: Patrizia e Wilma rischiano grosso

Durante una festa organizzata dagli autori, Wilma e Patrizia si sono appartate, commentando spietatamente la mise scelta per l’occasione da Micol Incorvaia.

Dopo essersi soffermata sulle calze strappate, la conduttrice Mediaset ha criticato apertamente la propensione all’alcol della giovane: “Quanto ca**o beve quella ragazzina?“. Patrizia ha inoltre asserito: “Se io fossi un uomo, è l’ultima persona che guardo“, seguendola poi con uno sguardo sprezzante.

Anche Wilma Goich ha aderito alla crociata, dipingendo Micol come una “stron*a“, e augurandosi anche: “Io vorrei che lei si ubriacasse…“. E Patrizia, di rimando: “Sì, per vedere che ca**o succede…“. Insomma, l’accanimento delle due attempate concorrenti rischia di ricalcare il precedente occorso con Marco Bellavia. Anche in quel caso gli utenti avevano bombardato la redazione del programma di protese e minacce di boicottare gli ascolti, arrivando persino a coinvolgere gli sponsor del “GF Vip 7”.

LA CATTIVERIA E L’ENERGIA NEGATIVA DI ANASTASIA (WILMA) E GENOVEFFA (PATRIZIA) È UNA COSA SCHIFOSA.

FUORI DAL PROGRAMMA, NESSUNO LE VUOLE ALL’INTERNO. @GrandeFratello @alfosignorini PRENDETE PROVVEDIMENTI, GIÀ DOPO LA STORIA DI MARCO DOVEVANO ESSERE CACCIATE. BASTA. #gfvip pic.twitter.com/kYqBtI69XQ — ☔️ (@vivaalapizza) November 27, 2022

“Prendete provvedimenti“, reclama un utente. “Già dopo la storia di Marco dovevano essere cacciate. Basta.“.

Gli autori del programma dovranno affrontare l’ennesima bufera mediatica, in un’edizione che ha già creato scalpore per i comportamenti di Ginevra Lamborghini, Gegia, Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi. In più, anche l’avvento del Covid-19 in Casa ha decimato il cast per qualche giorno, influendo sulle dinamiche del format. Che succederà durante la prossima diretta?

Carolina che aveva capito tutto su Patrizia e Wilma dicendo che sono “egoiste, frustate e marce nel cuore” e ad oggi lo stanno confermando #gfvip pic.twitter.com/VFR71tKxoA — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 28, 2022

The post “Prendete provvedimenti!”: appello urgente al GF Vip, squalifiche in arrivo dopo la bufera in Casa [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.