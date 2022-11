Oroscopo di Paolo Fox del mese di novembre: successo per i segni d’Acqua Capricorno non significa solo durezza, imperturbabilità e gelo. Là in cima alla ruota zodiacale, dove risiede il decimo segno a dominare tutto dall’alto, trovano spazio anche uno spirito di ribellione e di abnegazione che sfidano i luoghi del potere. Il Capricorno non […]

Oroscopo di Paolo Fox del mese di dicembre: successo per il Capricorno e tanti altri segni scritto su Oroscopo Più da Redazione.