Futuro delle nanotecnologie: uno sguardo sulla loro evoluzione e sul ruolo della ricerca

Un appuntamento da non perdere quello promosso da Confimi Industria Piemonte nelle giornate del 28 e 29 di Novembre 2022 presso Environment Park – Via Livorno n°60, 10144 (TO).

Un’ulteriore conferma per la presidente di Confimi Industria Piemonte Hella Soraya Zanetti Colleoni, nell’essere sempre attenta al futuro delle nuove tecnologie a supporto del mondo dell’imprenditoria, dichiara: “Le nanotecnologie sono il futuro già oggi; un connubio di eccellenza tra alta velocità imposta dalla tecnologia avanzata e la transizione green. Un nostro sguardo attento, deve non solo portare ad osservare ed agire sui cambiamenti ma essere l’artefice di un quadro industriale e giuridico-finanziario tale ad accompagnare le nostre imprese verso un traguardo utile e sostenibile.”

“La nanotecnologia ha affascinato diversi ambienti, sia industriali, edili e istituzionali; il vero successo è poter offrire una soluzione a ogni richiesta che viene avanzata. Confimi Industria Piemonte e l’Environment Park di Torino, con il sostegno e la presenza del Politecnico di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale e stimati rappresentati dell’imprenditoria, affronta in questa prima edizione nazionale un tema di grande attualità, o meglio le nuove frontiere del futuro: “Le nanotecnologie che aprono nuove e interessanti prospettive”. Una vera e propria rivoluzione che evidenzia importanti cambiamenti in vari settori, l’obiettivo di questa attività è trasferire tecnologia, innescare l’innovazione, migliorare e proteggere le superfici e i materiali.

Questo appuntamento sarà dunque un’importante occasione per entrare nel sistema della Ricerca e Sviluppo piemontese che va dai Poli Universitari al Sistema dei Poli di Innovazione passando per le associazioni di impresa che in modo sinergico promuovono la cultura dell’Innovazione finalizzata all’applicazione industriale.

Vi aspettiamo numerosi il 29 novembre presso l’ENVIROMENT PARK.

