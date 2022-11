“era-bellissima,-una-visione”:-fabio-fazio-ascolta-attonito,-l’incontro-ha-cambiato-la-sua vita [video]

Il conduttore Fabio Fazio riceve una confessione inedita dalla star internazionale: quell’incontro lo ha lasciato senza fiato.

Veterano in RAI da molti anni, il giornalista e conduttore Fabio Fazio rappresenta uno dei pilastri della pubblica emittente.

Nelle scorse ore il mattatore savonese ha riaperto i battenti di “Che tempo che fa“, coadiuvato dalla fedelissima spalla Luciana Littizzetto. La strana coppia ha accolto nello studio RAI un BIG nel panorama musicale mondiale.

Si tratta di Bono Vox, storica voce della band di Dublino U2. Il celebre frontman ha da poco rilasciato “Surrender – 40 canzoni“, una raccolta dei maggiori successi del gruppo irlandese, ripercorrendo in altrettante tappe le proprie vicissitudini. Bono Vox, all’anagrafe Paul David Hewson, è da sempre attivo nel sociale, ed ha conquistato lo status di Ambassador per Amnesty International. Lotta inoltre da più di 20 anni a fianco di associazioni contro malattie debilitanti quali AIDS, tubercolosi e malaria.

Nel 2007, la Regina Elisabetta II in persona l’ha persino insignito del titolo di “Cavaliere”, ed è in questo quadro di attivismo che Bono Vox ha presenziato all’ospitata da Fabio Fazio. Scagliando nel corso dell’intervista arco e frecce contro Vladimir Putin, e deliziando inoltre il conduttore con una chicca sulla compianta Lady D.

Fabio Fazio intervista Bono Vox: l’episodio che ha sconvolto il cantante degli U2

Il vocalist dublinese ha riferito a Fabio Fazio le sue elucubrazioni circa la recente guerra tra Russia ed Ucraina, dipingendo Vladimir Putin come “un bullo che sta bullizzando donne e bambini“.

Il cantante, inoltre, ha definito il Presidente russo un “assassino“, al pari del suo “amico bielorusso Lukashenko“. Bono Vox ha inoltre colto l’occasione per lanciare un appello a tutti gli spettatori: “Non perdete la libertà: è la parola più bella del mondo!“.

In seguito, il rocker 62enne ha rispolverato anche il suo curioso incontro con Lady Diana, rendez-vous nel quale ha trascinato anche un incredulo padre. “La famiglia di Edge (chitarrista degli U2, n.d.r.) abita in Galles“, ha esordito Bono. “E quindi per loro incontrare la Principessa del Galles è una cosa pazzesca. Allora Edge mi ha detto: ‘Vieni anche tu’, e allora io ho chiesto anche a mio padre, e gli ho detto: ‘Ti piacerebbe incontrare Lady D?’.“.

Il cantante ha rievocato quel momento surreale: “Lui mi ha risposto: ‘Cosa? Perché dovrei incontrarla? Perché, ti sembra che io abbia voglia di incontrare un membro della Famiglia Reale britannica? È come chiedermi se voglio incontrare chi ha vinto al lotto!‘…“. Dopo le risate del pubblico, Bono Vox ha proseguito: “Allora Luciano ha portato la Principessa Diana dentro al mio camerino, e mio padre era il primo ad incontrarla. E lei era bellissima, 1.80, tacchi a spillo, una visione, candida, con questo abito meraviglioso… Quasi al rallentatore è andata verso mio padre, e gli ha detto: ‘Come sta?’… E mio padre la guardava così…“, ha concluso, mimando uno sguardo verso l’alto.

“800 anni di oppressione tra Gran Bretagna e Irlanda cancellati in pieno in 8 secondi!“, ha scherzato infine il cantante.

“Lei era fantastica, bellissima. Quasi a rallentatore è andata da mio padre e ha detto ‘come sta?’ e mio padre la guardava così 😮” Bono e l’aneddoto sull’incontro con Lady Diana a #CTCF @U2 pic.twitter.com/Gb2Css9gyp — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 27, 2022

