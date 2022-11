“una-scimmia-arrabbiata!”:-selvaggia-lucarelli-attaccata-in-diretta,-parole-di-fuoco-a ballando [video]

Scatta la rissa tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: caos nello studio di RAI 1.

Continua la faida tra la controversa giurata Selvaggia Lucarelli e l’attempata concorrente di “Ballando con le Stelle” Iva Zanicchi.

Dopo un impatto iniziale tutt’altro che diplomatico, le due primedonne del programma non accennano a sventolare l’agognato rametto di ulivo. Durante le prime puntate del format Iva Zanicchi aveva insultato l’opinionista, dipingendola con l’epiteto di “tro*a”.

Selvaggia Lucarelli aveva quindi sollevato ampio scalpore, arrivando a pretendere le scuse da parte della cantante emiliana. Iva Zanicchi, dal canto suo, si era cosparsa il capo di cenere, ma i rapporti tra le due sono stati inevitabilmente compromessi dallo scontro in diretta. Durante l’ultima esibizione della performer di “Zingaro”, Selvaggia Lucarelli ha commentato impietosamente il percorso di quest’ultima all’interno del talent. Guillermo Mariotto ha quindi pesantemente rimbrottato la collega di giuria.

Selvaggia Lucarelli sotto accusa dopo l’attacco a Iva Zanicchi

L’aquila di Ligonchio delizia spesso gli spettatori con gag e battutine sconce, animando il pubblico e scandalizzando talvolta giuria e conduttrice. Dopo l’ultima esibizione della cantante, Selvaggia Lucarelli ha commentato lapidaria: “Il rischio è che diventi squallida“.

Il collega Guillermo Mariotto ha inveito contro la collega, paragonandola persino ad un dispettoso primate: “Arrivare al punto di darle della squallida, scusa Selvaggia, mi sembra proprio una cosa fuori luogo. Non è retorica: la figura della squallida la stai facendo tu. Perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato, che getta escrementi a tutti i costi. Non è questo lo spirito, mi dispiace. Una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti! E non è questa la situazione!“.

Le parole del giurato sono state accolte dal pubblico con un ampio boato di approvazione. Iva Zanicchi è certamente una delle personalità più amate de format, e i suoi siparietti divertenti costituiscono ormai per il pubblico un appuntamento irrinunciabile.

Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, possiede un ruolo preminente nel programma, e potrebbe minare il percorso della cantante verso la finale. L’iniziale battibecco tra le due sembra aver pregiudicato la possibilità di un rapporto sereno, e la tensione durante le esibizioni della cantante si taglia con il coltello. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda…

